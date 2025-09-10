SeMujeres realiza la 8ª Feria Mujeres Emprendedoras para impulsar la autonomía económica

-Más de 50 emprendedoras de 18 municipios participan en el recinto legislativo; siete ferias previas han beneficiado a más de 600 mujeres en 2025.

Para respaldar la autonomía económica de las mexiquenses, el Gobierno del Estado de México inauguró la Octava Feria Mujeres Emprendedoras 2025, que se llevará a cabo del 8 al 12 de septiembre en la Cámara de Diputados local.

En esta edición participan más de 50 emprendedoras provenientes de 18 municipios, así como representantes de mujeres privadas de la libertad, quienes presentan sus proyectos productivos y artesanales.

“Cada historia aquí presente nos demuestra que cuando una mujer logra su autonomía económica, transforma su destino y también transforma el de su familia, el de sus comunidades y el de una sociedad entera”, destacó Mónica Chávez Durán, titular de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres).

La funcionaria subrayó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2025), cuatro de cada diez mujeres participan en actividades económicas con un salario fijo, cifra que en el caso de los hombres es el doble, lo que refleja las desigualdades de género persistentes. Entre las causas señaló la sobrecarga de cuidados, la violencia en el entorno familiar o social y la falta de oportunidades.

Las Ferias de Mujeres Emprendedoras, impulsadas por la SeMujeres en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Económico, del Campo y del Trabajo, ofrecen capacitación, acompañamiento para la formalización de negocios y el registro de marcas. Actualmente, 21 mujeres se encuentran en proceso de registrar sus marcas con apoyo institucional.

De enero a la fecha, se han realizado siete ferias regionales con la participación de 608 mujeres emprendedoras. Esta octava edición reafirma el compromiso del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez de construir una entidad más justa, igualitaria y libre de violencias.

Al inaugurar el encuentro, Mónica Chávez Durán agradeció a la Diputada María José Pérez Domínguez y a las y los legisladores por abrir las puertas del Congreso local a este esfuerzo que impulsa el talento y la independencia de las mexiquenses.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

