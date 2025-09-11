Reconoce Ramírez Ponce a ganadores del Concurso de Fotografía Infantil

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, junto con la Directora de OPDAPAS Lerma, Nayith Armenta, reconocieron a los ganadores del 1er Concurso de Fotografía Infantil “Tu mirada fotográfica: Aguas de Lerma”
Ramírez Ponce señaló que este concurso fue posible gracias al esfuerzo de Opdapas Lerma, quien a través del Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social impulsan estas actividades que ayudan a valorar y cuidar nuestro recurso más importante: el agua.
Durante la entrega de reconocimientos, Ramírez Ponce agradeció al Director de OPDAPAS Lerma Nayith Armenta por su apoyo y respaldo, además de mantener un enorme compromiso en seguir fomentando la conciencia sobre el agua en nuestras niñas y niños.
Pidió a todos los ganadores que se sigan sumando a la construcción de manera conjunta en una cultura del agua para las nuevas generaciones.
También se reunió Ramírez Ponce con autoridades auxiliares del Pueblo Nuevo y Santiago Analco para fortalecer las acciones y los proyectos comunitarios que beneficiaran a toda la ciudadanía de Lerma.