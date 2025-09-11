Reconoce Ramírez Ponce a ganadores del Concurso de Fotografía Infantil

Pidió a todos los ganadores que se sigan sumando a la construcción de manera conjunta en una cultura del agua para las nuevas generaciones.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, junto con la Directora de OPDAPAS Lerma, Nayith Armenta, reconocieron a los ganadores del 1er Concurso de Fotografía Infantil “Tu mirada fotográfica: Aguas de Lerma”



Ramírez Ponce señaló que este concurso fue posible gracias al esfuerzo de Opdapas Lerma, quien a través del Departamento de Cultura del Agua y Comunicación Social impulsan estas actividades que ayudan a valorar y cuidar nuestro recurso más importante: el agua.



Durante la entrega de reconocimientos, Ramírez Ponce agradeció al Director de OPDAPAS Lerma Nayith Armenta por su apoyo y respaldo, además de mantener un enorme compromiso en seguir fomentando la conciencia sobre el agua en nuestras niñas y niños.



Pidió a todos los ganadores que se sigan sumando a la construcción de manera conjunta en una cultura del agua para las nuevas generaciones.



También se reunió Ramírez Ponce con autoridades auxiliares del Pueblo Nuevo y Santiago Analco para fortalecer las acciones y los proyectos comunitarios que beneficiaran a toda la ciudadanía de Lerma.