La paridad dejó de ser un ideal para convertirse en mandato constitucional: Amalia Pulido

-Durante la Trigésima Segunda Sesión del OPPMEM se presentaron resultados sobre paridad en el Proceso Electoral Judicial 2025.

Al encabezar la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México (OPPMEM), la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y Presidenta del OPPMEM, Amalia Pulido Gómez, afirmó que la paridad dejó de ser un ideal para convertirse en un mandato constitucional y legal, no solo de cargos electivos, sino de todos aquellos en los que hay toma de decisiones.



Pulido Gómez resaltó que el OPPMEM nació con una convicción profunda: la democracia no puede concebirse sin las mujeres y aseguró que, con la elección de personas juzgadoras realizada el primero de junio, se logró una integración paritaria en el Poder Judicial, sin necesidad de ajustes posteriores.



Destacó que los 91 cargos elegidos para el órgano judicial local quedaron conformados por un 62% de juezas, un 60% de magistradas en el Tribunal de Disciplina Judicial y un 57% en el Tribunal Superior de Justicia. Este resultado subrayó, tiene potencial renovador.



Pulido Gómez señaló que la paridad formal no es suficiente si no se traduce en la toma de decisiones cotidianas, pero que tenemos ejemplos notables de cómo seguimos y seguiremos rompiendo techos de cristal y cemento. Recordó que, en los últimos años, las mujeres han conquistado espacios como la gubernatura del Estado de México, la presidencia de la República, el 50 por ciento más uno en la legislatura local, más presidencias municipales que nunca y también la rectoría de la máxima casa de estudios del estado.



En este sentido, dio la bienvenida al OPPMEM a la Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Patricia Zarza Delgado y subrayó que su liderazgo será invaluable para promover la equidad de género desde las aulas y combatir las violencias que afectan a las mujeres universitarias.



Finalmente, aseveró que, aunque las mujeres han conquistado posiciones históricas en la política mexicana y mexiquense, todavía enfrentan resistencias, estigmas y violencias. Por ello, aseguró que se deben redoblar esfuerzos para que la igualdad no sea solo un derecho en el papel, sino una realidad palpable en cada espacio donde se ejerce el poder y donde se construyen las narrativas de la democracia.



La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) e integrante de la Dirección Ejecutiva del OPPMEM, Martha Patricia Tovar Pescador, destacó la culminación del Proceso Judicial Electoral Extraordinario 2025, en el que participaron 411 candidaturas (45.99% mujeres, 53.53% hombres y 0.49% personas no binarias) para elegir 91 cargos judiciales y celebró que, gracias al principio de paridad, se logró un Poder Judicial con mayoría de mujeres, un precedente histórico en el Estado de México.