Edoméx va por autotransporte más seguro con Centro de Capacitación en Chimalhuacán

-El Estado de México cuenta ya con dos de los 27 simuladores del país.

Con el objetivo de fortalecer la capacitación laboral y abrir más oportunidades de empleo de calidad, el Gobierno del Estado de México inauguró el Segundo Centro de Capacitación de Autotransporte de Carga Federal, en la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO) Chimalhuacán I.



Este nuevo espacio permitirá que conductores obtengan o renueven su licencia con formación técnica, normativa y operativa, al tiempo que promueve la seguridad vial y la prevención de accidentes.



Con esta acción, la administración de la Maestra Delfina Gómez Álvarez coloca al Edoméx a la vanguardia en capacitación, al contar ya con dos simuladores especializados –junto con Cuautitlán Izcalli– de los 27 que operan en todo el país.



El Secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, resaltó que a nivel nacional existen más de 90 mil vacantes para personas capacitadas en este sector, lo que representa una oportunidad real de desarrollo y competitividad para las y los mexiquenses.