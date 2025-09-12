Externa su apoyo y solidaridad Delfina Gómez con víctimas de accidentes en Atlacomulco e Iztapalapa

-”Tienen en este gobierno un aliado que siempre estará para servir a quienes más lo necesitan”, señaló la mandataria.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez expresó su respeto y solidaridad con las víctimas y familias afectadas por el accidente entre un autobús de pasajeros y un tren en Atlacomulco, así como por la explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa, ambos ocurridos esta semana.



“En estos momentos tan difíciles, la unión, la empatía y el apoyo son nuestra manera de acompañar y arropar el dolor de las familias”, señaló.



La Maestra Delfina Gómez destacó la respuesta inmediata de los cuerpos de emergencia estatales, entre ellos a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, el Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos —con 130 elementos y 20 unidades desplegadas—, la Secretaría de Salud y hospitales públicos y privados, así como el SUEM, la Cruz Roja, bomberos y personal de seguridad. De manera especial, reconoció al Hospital General de Atlacomulco, al Hospital General de Ixtlahuaca, al Hospital General de San Felipe del Progreso, al Centro Médico Adolfo López Mateos, así como al Hospital Médica MIA, al Hospital Santa María y el Centro Médico de Ixtlahuaca que han brindado atención a las personas lesionadas.



Agradeció la colaboración del Secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo y a los municipios que se sumaron a esta causa.



De igual forma, al Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México, así como de instituciones de salud federales como el IMSS 157 de Texcoco y el IMSS 53 de Los Reyes La Paz.



“Seguiremos trabajando con humanismo, cercanía y humildad para dar acompañamiento permanente a las y los familiares de las víctimas, porque no están solas ni solos. Tienen en este gobierno un aliado que siempre estará para servir a quienes más lo necesitan”, concluyó.



Las palabras de solidaridad de la Gobernadora del Estado de México se dieron durante su intervención en el marco de la instalación del Comité Promotor de Inversiones del Estado de México, celebrado en Toluca, donde se reunió con representantes del sector empresarial, autoridades federales, estatales y municipales.