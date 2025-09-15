Aprueba GEM creación del Consejo del Transporte del Edoméx

-Continúa el compromiso del Gobierno por impulsar la participación del sector transportista y de la sociedad civil, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez será Presidenta del Consejo del Transporte.

A fin de establecer y supervisar políticas públicas que garanticen un servicio de transporte eficiente, seguro, inclusivo, sostenible y de alta calidad para las y los mexiquenses, el Sistema Estatal de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de México aprobó por unanimidad la creación del Consejo del Transporte del Estado de México.



Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad (Semov), destacó que el compromiso de la Maestra Delfina Gómez Álvarez es impulsar la participación del sector transportista y de la sociedad civil, para llegar a acuerdos que permitan mejorar la movilidad en la entidad.



En su calidad de presidente suplente del Sistema Estatal de Movilidad, Daniel Sibaja explicó que se crearán cuatro Consejos de Transporte por Zona —uno por cada región en que la Semov divide al Estado de México para su operatividad— con el fin de impulsar un diálogo más amplio y eficiente en todo el territorio mexiquense y atender de manera particular la problemática del transporte.



Anunció que tanto el Consejo del Transporte del Estado de México como los cuatro Consejos de Zona quedarán integrados antes del 22 de septiembre de 2025, con el fin de fortalecer los trabajos en materia de movilidad en la entidad.



Entre sus principales objetivos destacan: proponer estudios y colaborar en la planeación de políticas para mejorar el transporte público; coordinar la participación de instituciones públicas, privadas y sociales; coadyuvar en la implementación de proyectos de infraestructura y en la promoción y renovación de unidades; así como proponer la profesionalización de operadores e identificar zonas de alta siniestralidad.



El Consejo del Transporte Estatal será presidido por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez; como Secretario Técnico fungirá Daniel Sibaja, y lo integrarán Vocales Transportistas y representantes de las Secretarías General de Gobierno; Seguridad; Salud; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Desarrollo Urbano e Infraestructura; Finanzas; Desarrollo Económico; de las Mujeres; y del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, además de Vocales Temporales Municipales.