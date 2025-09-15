Garantiza alcaldía Cuauhtémoc cremaciones gratuitas para personas en situación de calle

-El acuerdo contempla cuatro cremaciones mensuales durante un año, con traslado, trámites y urna básica.

Con el objetivo de garantizar dignidad en la partida de quienes más lo necesitan, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, firmó un Convenio de Colaboración con la funeraria J. García López, mediante el cual se otorgarán cremaciones gratuitas a personas en situación de calle que fallezcan en la demarcación.



El convenio establece que la empresa brindará cuatro servicios mensuales durante un año, que incluyen traslado, uso del horno crematorio, urna básica, trámites de defunción cuando la causa sea natural y un espacio para que hasta tres personas puedan acompañar en el último adiós.



A la firma asistió María Guadalupe García Bravo, presidenta de la funeraria J. García López, quien refrendó el compromiso de la empresa con la responsabilidad social.



En su mensaje, Ale Rojo de la Vega sostuvo que el acuerdo es una forma de enfrentar una realidad dolorosa:



“las personas en situación de calle han sido históricamente invisibilizadas, incluso en el momento de partir. Hoy decidimos plantarle cara a esa vulnerabilidad”.



La mandataria recordó que la Cuauhtémoc concentra más del 50 por ciento de la población en situación de calle de la ciudad, con más de 600 personas registradas en el último conteo. “La magnitud es cruda, pero la indiferencia sería imperdonable. Por eso actuamos”, subrayó.



Finalmente, agradeció a la funeraria J. García López por sumarse a este esfuerzo y convocó a otros sectores —empresarial, académico, social y vecinal— a trabajar en conjunto.



“Gobernar también es hacernos cargo de lo olvidado. Este es el punto de partida, no de llegada. Convertimos la compasión en estructura y la dignidad en política pública”, concluyó.