Anuncia Isaac Montoya aumento de sueldo a la Guardia Municipal de Naucalpan

Subrayó que con este incentivo, por primera vez en la historia de Naucalpan, ningún elemento de la Guardia Municipal percibirá menos de 11,000 pesos netos mensuales.

El alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, anunció que en cumplimiento al compromiso de la dignificación de la Guardia Municipal, se dará un incentivo de 4 mil pesos para que las y los elementos se motiven a desempeñar mejor sus labores de seguridad y para que sus familias cuenten con mejores recursos para tener una vida digna.



Señaló que este apoyo será para todos los rangos, porque cada uno de ellos cumple una función fundamental para la seguridad de nuestras familias. Desde el año 2022, no se había otorgado un apoyo económico de este tipo y en lo que va a 2025, este ya es el segundo esfuerzo de nuestra administración, en favor de la dignificación de nuestros elementos de la corporación.



Montoya Márquez subrayó que con este incentivo, por primera vez en la historia de Naucalpan, ningún elemento de la Guardia Municipal percibirá menos de 11,000 pesos netos mensuales, cuando antes el promedio era de apenas 8,500 pesos.



Así lo informó Montoya Márquez en el Parque Revolución de la cabecera municipal, donde señaló que este incentivo forma parte de un esfuerzo integral que se suma a la entrega de 250 patrullas nuevas, 6 drones especializados, 20 motopatrullas, 1795 uniformes y 360 chalecos balísticos de nivel 3A, con dos placas balísticas nivel 4, además de la construcción del nuevo C4.



Resaltó que esta corporación se creó para afrontar la inseguridad en el municipio, por ello, a partir de la segunda quincena de septiembre, todos los elementos de la Guardia Municipal van a recibir un incentivo mensual, en términos brutos de 4 mil pesos, lo que se verá reflejado en su recibo de nómina, bajo el concepto incentivo a la Guardia Municipal 2025.