Alrededor de 2 millones de mexiquenses han dejado atrás la pobreza: Delfina Gómez

-La erradicación de la pobreza fue el tema central de este tercer spot de campaña del 2º Informe de Labores de su gobierno.

Con una inversión histórica de 18 mil millones de pesos en programas sociales, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez subrayó que cerca de dos millones de mexiquenses han salido de la pobreza, en el marco de la campaña previa a su Segundo Informe de Gobierno.



En su mensaje, difundido en redes sociales, la Mandataria destacó que, mediante la atención a grupos vulnerables, con programas como Mujeres con Bienestar, Pensión a Personas con Discapacidad, Canastas Alimentarias y Créditos Colibrí, se ha logrado devolver dignidad y esperanza a las familias mexiquenses.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de apoyar a quienes más lo necesitan y de trabajar bajo la premisa de que ¡Por el bien de todas y todos, primero los pobres!



La campaña, que inició el 15 de septiembre, tiene como objetivo compartir con la ciudadanía los resultados alcanzados en los primeros dos años de administración, sustentados en el trabajo conjunto y la cercanía permanente con la gente.



En su segundo spot la gobernadora puntualizó que, en estos dos años de administración, se ha logrado reducir los delitos de alto impacto como homicidios, feminicidios, robo en transporte público y en carreteras.



Mientras que en el primer spot, destaca logros de su administración en materia de bienestar, seguridad, empleo y en el Plan de Rescate para la zona oriente.



La mandataria estatal indicó que bajo la premisa de “menos escritorio, más territorio”, en su administración se recorren las calles, llevando servicios y bienestar a las familias mexiquenses.