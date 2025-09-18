“Ruta del 85” un Homenaje a las Víctimas, Héroes y Heroínas del terremoto de 1985

Forma parte de las actividades conmemorativas que lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad de México para rememorar los 80 años del terremoto de 1985 y los ocho años del sismo de 2017.

En el marco de las actividades conmemorativas por los 40 años del terremoto de 1985 y ocho años del sismo de 2017, la Arq. Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), inauguró la “Ruta del 85. Recorrido por la Memoria Sísmica de la Ciudad”, un paseo en Turibus por 24 sitios emblemáticos del sismo de 1985.



Sobre el recorrido, la titular de la SGIRPC lo describió como un acto de reflexión, pero sobre todo un acto de amor con la gente que murió en ese momento y también un acto de amor con respecto a nuestra ciudad. No es solamente una mirada al pasado, es un compromiso con el presente y una advertencia para el futuro.



La Arq. Urzúa Venegas concluyó que la “Ruta del 85” es sobre todo un homenaje a las víctimas, a los rescatistas, a los héroes y heroínas anónimas que demostraron que el amor, con la vida, pueden más que el miedo. Y es también un llamado a no olvidar, a mantener viva la memoria como un acto de justicia y de prevención, porque solo entendiendo lo que sucedió podremos impedir que esto vuelva a suceder”.



En el evento inaugural estuvieron presentes el Lic. Martín Santos, Gerente Comercial del Turibus; el Arq. Iván Román Salcido Macías, investigador, cronista y creador del canal “Historias de Terremotos”; y el Lic. Jorge Guerrero, Director General de Servicio al Turismo de la Ciudad de México.



El Lic. Martín Santos comentó que “siempre es un gusto apoyar a las instituciones, sobre todo en temas culturales y en los grandes proyectos para toda la comunidad en general. Siempre estaremos a sus órdenes y apoyándolos en lo que necesiten”.



Por su parte, el Arq. Iván Román Salcido Macías, reflexionó que el recorrido “se hace por una ciudad que no existe, por una ciudad que se perdió”. Agregó que “el recorrido nos va a hacer recordar algo que ocurrió hace 40 años y que nos va a hacer conscientes del peligro sísmico en el que vivimos los habitantes de la Ciudad de México”.



Finalmente, el Lic. Jorge Guerrero, afirmó que “la ciudad es un museo viviente con algo que nos hace diferentes: es una ciudad de corazón grande donde los habitantes la salvaron con solidaridad y resiliencia”.



La “Ruta del 85. Memoria Sísmica de la Ciudad de México” forma parte de las actividades conmemorativas “40 Años: Memoria de un Terremoto 1985-2025 19S Cuando el pueblo salvó al pueblo”, que lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad de México para rememorar los 80 años del terremoto de 1985 y los ocho años del sismo de 2017. Para más información sobre el programa de actividades consulte la pagina https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/secretaria/resiliencia/memoria-de-un-terremoto