Anuncia Ramírez Ponce que se acelera el desfogue de agua en San Pedro Tultepec

Señaló que se mantienen avances en el proyecto de saneamiento del río Lerma con una inversión cercana a los 50 mdp.

Continúan los trabajos de atención en el cauce del río Lerma, esto a dos semanas que se rebasara y provocara que varias casas de San Pedro Tultepec quedarán bajo el agua. Así lo informó el presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, quien señaló que se mantiene un despliegue permanente de maquinaria y bombas sumergibles con apoyo estatal y federal para acelerar el desalojo de agua en la zona afectada.



Reafirmó que gracias a las labores coordinadas con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México, en los últimos días los niveles han disminuido cerca de 70 centímetros, sin embargo aún persisten anegaciones en puntos bajos y terrenos hundidos.



Ramírez Ponce detalló que desde el inicio de su administración se realizan reuniones mensuales con autoridades de los tres órdenes de gobierno para evaluar el comportamiento del Lerma, también confirmó que en esta última ocasión y tras la temporada de lluvias atípicas que se presentaron en la zona también participan municipios vecinos como Santiago Tianguistenco, Santa Cruz Atizapán y Capulhuac.



Informó que un taponamiento detectado en Tenango del Valle ya fue retirado, permitiendo un desfogue más rápido hacia esa zona. Estas acciones, aseguró, se reflejan en la reducción paulatina de las anegaciones en San Pedro Tultepec.



Personal municipal y estatal, junto con brigadas del Organismo de Agua Potable de Lerma operan bombas sumergibles y maquinaria pesada para desalojar el agua acumulada en calles y viviendas.



Ramírez Ponce afirmó que estas medidas han permitido restablecer parcialmente la circulación en algunas áreas, aunque aún hay sectores con niveles considerables de agua estancada.



Subrayó que se han implementado acciones preventivas desde el inicio de la administración en las zonas de mayor riesgo, aunque reconoció que la ubicación geográfica de San Pedro Tultepec y de la colonia Guadalupe hace más complicada la situación, ya que históricamente fueron cuerpos de agua.



Además se ha brindado atención al proyecto federal de saneamiento del Lerma que contempla una inversión cercana a los 50 millones de pesos para limpieza del cauce, estudios de calidad del agua y construcción de plantas de tratamiento.



En este plan participan varios municipios que comparten el río, desde Almoloya del Río hasta Lerma, y se prevé que las obras comiencen a ejercerse el próximo año.



Finalizó señalando que los trabajos en San Pedro Tultepec continuarán con el objetivo de bajar lo antes posible los niveles de agua y permitir que las familias puedan regresar a la normalidad.