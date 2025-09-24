Se mantiene constante vigilancia de negocios de entretenimiento: Ana Muñiz

Los operativos en San Mateo Atenco se realizan en coordinación con la Fiscalía de la entidad.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muniz Neyra, señaló que los trabajos que se realizan en el municipio para evitar y prevenir la comisión de delitos, además de las operaciones en contra de las unidades económicas de entretenimiento irregulares, que incluyen giros rojos en el municipio, seguirán llevándose a cabo en coordinación con el gobierno estatal, el cual vigilan a los establecimientos.



Muniz Neyra ha señalado que los giros rojos están prohibidos en el Estado de México, pero muchos de ellos aún se encuentran en la zona de San Mateo Atenco, por lo cual se implementan operativos con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).



“Ellos han hecho operativos para poder hacer las revisiones correspondientes, ver quiénes cuentan y quiénes no con los permisos de funcionamiento, sus licencias al corriente, sus temas de protección civil, y bueno pues obviamente la Fiscalía ha estado muy atenta al respecto”



Muñiz Neyra señalo que en la actualidad, muchos negocios que operan en la zona son en su mayoría usados como alones de baile, pero aquellos, cuyos giros son ilegales, son cerrados en el acto.



Enfatizó en que el municipio se encarga de verificar el cumplimiento de trámites de Protección Civil, el cumplimiento de licencia de funcionamiento, así como el acercamiento a los dueños de negocios para su regularización en caso de ser necesario.



Estas verificaciones se realizan con el apoyo del Centro de Mando Municipal y de la Dirección de Seguridad Humana del municipio, donde se coordinan los operativos correspondientes.



Muñiz Neyra señaló que para fortalecer las acciones de supervisión, recientemente se firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (INVAMEX) así como con la Consejería Jurídica; mediante el convenio se llevarán a cabo revisiones, capacitaciones de inspectores, además del registro claro de los operativos que se lleven a cabo en el municipio.



Informó que en lo que va del año, han clausurado alrededor de 15 establecimientos como chelerías y otros; y entre los motivos principales fue por no contar las licencias de funcionamiento, no tener los dictámenes correspondientes de Protección Civil, y en su mayoría también por rebasar los horarios permitidos de acuerdo al Bando Municipal.