Se han rehabilitado en Edoméx más de 800 km de caminos en el sur: Delfina Gómez

-Los caminos rehabilitados solo en el sur equivalen al trayecto en carretera de Toluca a Monterrey.

Inició la Gobernadora Delfina Gómez su presentación del Segundo Informe Regional por las diferentes refiones de la entidad, comenzando en Temascaltepec ante más de 15 mil personas de esta región del estado.

Señaló que para miles de habitantes del sur del Estado de México, desplazarse con mayor seguridad, rapidez y comodidad ya no es un privilegio, sino un derecho que se garantiza con obras concretas, destacó la intervención de más de 800 kilómetros de caminos y vialidades en esta zona, lo que equivale aproximadamente al trayecto en carretera de Toluca a Monterrey.

Subrayó que facilitar la movilidad en zonas rurales y semirrurales es paso fundamental hacia una vida más digna para las comunidades, ya que no solo mejora el tránsito, sino que acerca oportunidades educativas, de salud, empleo y desarrollo económico para las familias.

“Más que hablar de cifras, que a veces pueden decir poco por sí solas, hemos demostrado con hechos el impacto que tienen las acciones de Gobierno en la vida cotidiana de la gente”, afirmó.

En su mensaje, detalló que a través del programa Bachetón se han mejorado más de mil 800 kilómetros de vialidades intermunicipales. Además, reconoció el respaldo del Gobierno federal en el mejoramiento de la carretera Toluca–Altamirano, una vía estratégica para la región sur del país.

Anunció la construcción de la primera etapa del Libramiento Colibrí en la carretera hacia Valle de Bravo; la pavimentación del camino San Francisco en Donato Guerra y de las calles Emanuel Jaso y Llamarada del llano en Malinalco; así como la rehabilitación de pavimento en la calle Guadalupe Victoria en Villa Guerrero, en la vialidad Abasolo en Coatepec Harinas, en el Paseo de los Insurgentes en Tenancingo y la puesta de concreto hidráulico en la calle 12 de Diciembre en Luvianos.

Acompañada por habitantes y autoridades de los 29 municipios que integran las regiones sur y sureste, la Maestra Delfina Gómez afirmó que el trabajo en territorio continúa con el objetivo de llevar bienestar, justicia y paz a las comunidades.

“Con estas acciones, obras y programas, en los siguientes cuatro años terminaremos de consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Porque en el Estado de México, ¡el cambio ya está en marcha y nada, ni nadie lo va a detener!”, expresó.

Inversión en mujeres y combate a la pobreza

La Gobernadora destacó también la inversión de casi 52 millones de pesos destinada a más de 37 mil mujeres de entre 18 y 62 años, a través del programa Mujeres con Bienestar, en esta región. A nivel estatal, dicho programa ha contribuido a que más de 907 mil mujeres hayan superado la pobreza, y más de 180 mil, la pobreza extrema.

Apoyo al campo mexiquense

En materia agropecuaria, Gómez Álvarez informó que se han otorgado apoyos económicos y en especie a más de 200 productores mediante el programa Transformando el Campo. Asimismo, se entregaron 90 tractores a habitantes de municipios como Villa de Allende, Donato Guerra, Otzoloapan y Rayón. También se han realizado obras para el almacenamiento de agua, dotación de sistemas de riego y rehabilitación de caminos sacacosechas.

Generación de empleo y seguridad

Entre otros logros, la Gobernadora señaló que el Estado de México ocupa actualmente el primer lugar en generación de empleos, con más de 191 mil nuevos puestos de trabajo. Destacó también que un millón 900 mil mexiquenses han salido de la pobreza, lo que refleja el impacto de las políticas públicas sociales implementadas en toda la entidad.

En materia de seguridad, subrayó que gracias a la coordinación entre autoridades federales y estatales se ha logrado reducir el índice de delitos de alto impacto. Tan solo en el último año, se han realizado más de un millón 600 mil operativos de seguridad en todo el estado.

Ejercicio de transparencia y próximos informes regionales

La Gobernadora anunció que continuará este ejercicio de transparencia con dos informes regionales más, los días 24 y 25 de septiembre en Atlacomulco y Texcoco, respectivamente, con el objetivo de informar directamente a la ciudadanía sobre los avances del gobierno estatal.

El Informe completo se puede consultar en https://2informedelfinagomez.edomex.gob.mx/ y también está disponible mediante códigos QR habilitados en las redes oficiales del Gobierno del Estado.

INICIA SEGUNDA ENTREGA DE KITS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS: SHEINBAUM

24 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-A través de 1185 Rutas de la Salud, del 22 al 26 de septiembre, se entregarán 9632 kits de medicamentos en los …

García Harfuch presume disminución de homicidios en Sinaloa

24 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Se reunió con empresarios y el gobernador Rocha, acordando informar semanalmente sobre los resultados en seguridad. Omar García Harfuch, titular de la …

Lleva David Monreal apoyos alimentarios a familias de Fresnillo

24 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

Esta es la segunda de tres entregas, se benefician cerca de 500 familias con paquetes alimentarios en Zacatecas En su compromiso por …

Inaugura Clara Brugada Primera Tortillería de maíz nativo

24 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-Informó que su gobierno ha invertido este año más de mil millones de pesos para impulsar la producción de maíz nativo La …

Encabeza Delfina Gómez Mesa de Paz por primera vez en Temascaltepec

24 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Realiza, por primera vez, esta reunión de seguridad en dicho municipio, previo a su Informe Regional. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez presidió, …

UAEMéx informa el nacimiento de cacomixtles y otras especies silvestres en CU

24 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

El equipo de investigación instaló dispositivos en zonas estratégicas donde previamente habían detectado rastros. Informó la Universidad Autónoma del Estado de México …

Toluca fortalece lazos con Francia en educación, cultura y deporte: Ricardo Moreno

24 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

La capital mexiquense se encuentra comprometida con el país galo para impulsar diversos proyectos. El Presidente Municipal Ricardo Moreno se reunió con …

Se mantiene constante vigilancia de negocios de entretenimiento: Ana Muñiz

24 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Los operativos en San Mateo Atenco se realizan en coordinación con la Fiscalía de la entidad. La presidenta municipal de San Mateo …

Anuncia Ramírez Ponce que se acelera el desfogue de agua en San Pedro Tultepec

24 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que se mantienen avances en el proyecto de saneamiento del río Lerma con una inversión cercana a los 50 mdp. Continúan …

Estrena Taylor Swift “The Life of a Showgirl” en cines

24 septiembre, 2025
Destacado, Espectáculos

Con cada lanzamiento, Taylor Swift ha demostrado su capacidad de innovar y adaptarse a los cambios de la industria musical. Tras la …

EMBARAZO ADOLESCENTE RETO DE SALUD PÚBLICA EN MÉXICO

23 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Piden que se mantenga una relación de confianza y repleta de información entre padres e hijos en torno a la sexualidad. El …

Sigue cayendo peso mexicano ante el dólar

23 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

La moneda nacional sumaba un declive del 0.8% en las últimas cuatro sesiones. El peso mexicano se depreciaba el lunes por cuarta …

Quintana Roo se suma al Plan México; lanza “Viernes Muy Mexicano”

23 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Se busca fortalecer a pequeños negocios familiares, promover el consumo local y generar prosperidad compartida en las comunidades La gobernadora Mara Lezama …

Clara Brugada pone en marcha demolición de edificios afectados por sismos de 1985 y 2017

23 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-El programa implica definir alternativas para la atención de riesgos en los inmuebles, así como identificar aquellos que requieran reforzamiento, demolición, rehabilitación …

Con paso firme y hacia adelante: Delfina Gómez

23 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Ante miles de personas destacó los logros en materia de seguridad, empleo, inversión, movilidad, recaudación y combate a la pobreza en los …

Entrega Delfina Gómez al Congreso Mexiquense su 2° Informe de Labores

23 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Es la segunda ocasión que la Mandataria asiste al Poder Legislativo para informar sobre los avances y resultados de su gestión. La …

UAEMéx recuerda en su aniversario luctuoso a Adolfo López Mateos

23 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Ante integrantes del Gabinete Universitario recordaron el legado de quien fuera presidente de México de 1958 a 1964. En el Plantel Adolfo …

Más de 300 viviendas afectadas por lluvias en Lerma: Ramírez Ponce

23 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Las colonias de San Pedro Tultepec y Guadalupe en Lerma aún continúan en contingencia. En el municipio de Lerma, ante la actual …

Ricardo Moreno supervisó repavimentación de calle Parque Popocatépetl en Toluca

23 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Avanza Plan Anual de Obra Pública para favorecer a los habitantes de la capital del Estado de México En Toluca avanza el …

Ana Muñiz destaca rescate de menor mediante dispositivo Alerta AHORA

23 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que su rescate se dio gracias a la rápida acción de la policía de San Mateo Atenco. La presidenta municipal de …

Jimmy Kimmel regresará a la programación, anuncio ABC

23 septiembre, 2025
Destacado, Espectáculos

ABC suspendió a Kimmel el miércoles tras los comentarios que hizo sobre Charlie Kirk en un monólogo. ABC reestablecerá el programa nocturno …

QUINTANA ROO RECIBE A SHEINBAUM

22 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Anunció que en noviembre estará listo el Hospital General de Chetumal durante la gira de trabajo. Durante el fin de semana del …

Casi 200 migrantes mexicanos han sido llevados a “Alligator Alcatraz” en Florida: De la Fuente

22 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

La SRE subrayó que continuará brindando asesoría legal y acompañamiento consular a los mexicanos detenidos en Estados Unidos. Al menos 198 migrantes …

Evelyn Salgado consolida a Guerrero como destino líder en inversión turística y desarrollo económico

22 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-62 proyectos turísticos representan una inversión de 50 mil 957 millones de pesos y generan empleo y desarrollo La gobernadora Evelyn Salgado …

Clara Brugada se compromete a concluir construcción de viviendas afectadas por sismo del 2017

22 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

Dicho proceso fue iniciado por la pasada administración. La Jefa de Gobierno se reunió con grupos y colectivos de personas cuyas viviendas …

En Edoméx continuamos trabajando para engrandecerlo: Delfina Gómez

22 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-A dos años de administración se han realizado obras y acciones en favor de la población más vulnerable En su último spot, …

Donó GEM tejido y material biológico a lesionados del Puente de la Concordia

22 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Nacional

Por instrucciones de la Gobernadora Delfina Gómez, se mantiene una coordinación estrecha con instituciones federales como el ISSSTE y el IMSS y …

Fueron más de un millón de mexiquenses quienes participaron en simulacro en Edoméx

22 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

También se reconoció que por primera vez, a nivel nacional fue enviado de manera exitosa un mensaje de texto a más de …

Se reúne la rectora Patricia Zarza con la Cepanaf para construir la Agenda Universitaria de Bienestar Animal

22 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Se trabaja en cómo lograr la incorporación de la perspectiva de cuidados. La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México …

“Yo pongo Guapa a Toluca” fomenta mantener limpia la ciudad: Ricardo Moreno

22 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

En este programa participan brigadas atendiendo 33 puntos en diversas delegaciones. Mediante el programa “Yo pongo guapa a Toluca”, el alcalde Ricardo …

Presenta Isaac Montoya REMUS, la Red Municipal de Seguridad

22 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Estará disponible en las principales plataformas digitales. El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, hizo la presentación de manera formal de …

Anunció Adolfo Solís enorme obra carretera en Almoloya de Juárez

22 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

La ampliación de la carretera Juárez a Casas Geo a 4 carriles costará alrededor de 50 millones de pesos. El presidente municipal …

Se coloca Isaac del Toro en el top 5 en prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo

22 septiembre, 2025
Deportes, Destacado

Se quedó a solo 4 segundos del podio, Isaac del Toro firmó un histórico top 5 en la prueba contrarreloj del Mundial …

SAT AMENAZA CON BLOQUEAR PLATAFORMAS DE STREAMING

19 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Plataformas como Netflix, Amazon Prime y HBO podrían ser restringidas por reforma a código fiscal. Se presentó ante Cámara de Diputados una …

SHCP entregó al Senado su Informe de Labores

19 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Durante los primeros siete meses de 2025, la inflación registró menores niveles respecto al mismo periodo del año anterior, reporta la SHCP …

Construcción del Tren Querétaro-Irapuato beneficiará a más de 2 millones de mexicanos

19 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Contempla 108.20 km con las estaciones Querétaro, Apaseo, Celaya, Cortazar/Villagrán, Salamanca e Irapuato A través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y …

Mara Lezama supervisa modernización de paraderos en la zona hotelera de Cancún

19 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Con estos trabajos se renuevan 42 paraderos y se disfruta la iluminación de Fiestas Patrias con un parador fotográfico que luce espectacular …

Clara Brugada encabezó clase masiva de primeros auxilios y RCP en CDMX

19 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-Esta capacitación se realiza como parte de las actividades del 40 Aniversario del sismo de 1985 y ocho años del ocurrido en …

Tendrá la alcaldía Tláhuac nueva iluminación, patrullas y Cablebús en San José

19 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

También se anunció la instalación de luminarias de 100, 170 y hasta 250 watts. Durante su visita al pueblo de San José, …

DIF Lerma refuerza acciones de salud y prevención en el municipio

19 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Se desplegó una jornada de atención sanitaria que incluyó vacunación y entrega de insumos de limpieza. La presidenta del DIF Lerma Marisol …

