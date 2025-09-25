Toluca avanza en estrategia de seguridad para combatir delitos

Señalaron que se refuerza la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para combatir delitos de alto impacto.

Como resultado del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno a fin de reducir los delitos de alto impacto, entre ellos el robo de vehículos, se informó sobre los avances en la estrategia de seguridad implementada en la capital mexiquense en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Toluca.



Acudió, en representación del alcalde Ricardo Moreno, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez Skinfill y destacó que estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno municipal con la tranquilidad de las familias toluqueñas.



En el encuentro, el coronel Juan Manuel Becerra Mata, comandante del 25/o. Batallón de Infantería, exhortó a las instituciones a fomentar la cultura de la denuncia ciudadana.



La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca detalló que, del 16 al 22 de septiembre, se llevaron a cabo 118 operativos propios y 14 en coordinación con autoridades federales y estatales. Como resultado, se logró la detención de 19 personas por diversos delitos y se efectuaron 31 puestas a disposición.



Entre los casos más relevantes se reportó el robo con violencia a un cuentahabiente en Santa María de las Rosas, cohecho en la delegación Del Parque, delitos contra la salud en San Andrés Cuexcontitlán y San Lorenzo Tepaltitlán, así como portación y tráfico de armas prohibidas en San Buenaventura.



Además, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se aseguró a objetivos prioritarios identificados como generadores de violencia en la región.