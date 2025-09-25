Edoméx avanza en bienestar social, igualdad de género y seguridad

-Con inversión histórica en programas sociales, acciones de género y estrategias de seguridad, el Gobierno del Estado de México consolida resultados en beneficio de la población.

-El Estado de México refrenda su compromiso con el bienestar social, la protección de las mujeres y la construcción de un entorno más seguro.

Durante el segundo año de gestión de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México ha consolidado resultados significativos en tres ejes prioritarios: bienestar social, igualdad de género y seguridad pública.



Con una inversión histórica de 18 mil millones de pesos en programas sociales, 1.9 millones de mexiquenses dejaron atrás la pobreza. Estó fue gracias a una inversión histórica de 18 mil millones de pesos en programas sociales, dirigidos a mujeres, personas con discapacidad, juventudes y pueblos indígenas.



Destaca el programa Mujeres con Bienestar, que otorga apoyos económicos y servicios de salud, educación y protección social a 650 mil beneficiarias. Asimismo, el programa Alimentación para el Bienestar entregó cerca de 4 millones de despensas, beneficiando directamente a 600 mil mujeres e impactando a más de 1.5 millones de personas en los 125 municipios de la entidad.



A través de Servir para el Bienestar, se entregaron más de 7400 andaderas y sillas de ruedas, así como 10 mil apoyos en especie como cobertores y pañales. Estos instrumentos significan más movilidad, autonomía y calidad de vida para personas adultas mayores y en situación de vulnerabilidad.



El programa Niñez Indígena con Bienestar favoreció a 16 mil niñas y niños indígenas, quienes recibieron más de 90 mil canastas alimentarias.



En materia de igualdad de género, el Gobierno estatal fortaleció una política integral de atención y protección a las mujeres, con la operación de 37 Centros LIBRE, 93 Unidades UNIDAS y la Red de Refugios más grande del país. De manera complementaria, los programas Nos Movemos Seguras y Caminemos Seguras brindan seguridad a más de 262 mil mujeres en el transporte público y han rehabilitado 31.6 kilómetros de espacios públicos seguros e iluminados.



En el ámbito de la seguridad pública, la entidad registró una reducción del 26% en el delito de extorsión, así como disminuciones en homicidio doloso (-31%), secuestro (-50%) y robo violento a transportistas (-32%). Estos resultados derivan de operaciones estratégicas como Enjambre, Atarraya, Restitución y Fortaleza, además de la implementación del Mando Unificado Zona Oriente, que ha reducido la incidencia delictiva en municipios con mayor concentración de delitos.



En materia de dignificación a la labor policiaca, con un presupuesto superior a los 297 millones de pesos se realizó una renivelación histórica de hasta el 11 por ciento al salario a más de 23 mil 500 plazas, también se adquirieron 213 nuevas unidades oficiales.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con la transformación de la entidad, garantizando a la población mejores condiciones de vida, igualdad de oportunidades y mayor seguridad.