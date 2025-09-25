Continúa Manuel Vilchis entregando obras de pavimentación, ahora en San Antonio Acahualco

En el lugar señaló que la infraestructura vial es pilar de Zinacantepec.

Manuel Vilchis Viveros, presidente municipal de Zinacantepec, hizo entrega de manera oficial de la obra de pavimentación del camino al Colín, en la comunidad de San Antonio Acahualco, y ante vecinos y vecinas del lugar señaló que esta obra de vialidad se logró despúes de estar durante más de 20 años olvidada.



Señaló que la intervención consistió en 700 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, sobre una base de material de banco tras el retiro de tierra contaminada.



Mencionó que este proyecto también incluyó un arroyo vehicular de 7 metros de ancho, la construcción de 148 metros lineales de guarniciones y banquetas, lo que garantiza mayor accesibilidad y seguridad tanto para peatones como para automovilistas.



Vilchis Viveros destacó que estas acciones forman parte de una política sólida de infraestructura vial, la cual es considerada en su gobierno como eje central para mejorar la movilidad, la conectividad y la calidad de vida en el municipio.



“Hoy cumplimos con una obra más que por años fue ignorada. No se trata solo de cemento, se trata de justicia social, de devolver dignidad a las comunidades. En Zinacantepec trabajamos con hechos, porque entendemos que transformar nuestro municipio es responder con responsabilidad y visión a la confianza de nuestra gente”, afirmó el edil.



Vilchis Viveros subrayó que los rezagos en infraestructura no se superan con soluciones rápidas, sino con planeación, colaboración ciudadana y gobiernos responsables.



Con este tipo de proyectos, el Ayuntamiento de Zinacantepec busca consolidar un desarrollo urbano ordenado y equitativo, donde la obra pública deje de ser una promesa para convertirse en realidad tangible.



También se informó que en los siguientes días, Vilchis Viveros continuará con la entrega de diversas obras como parte del programa integral de mejoramiento urbano que se ejecuta en todas las delegaciones del municipio.