Todo listo para el Festival Quimera 2025 en Metepec

Se celebrará del 9 al 19 de octubre, en donde armonizarán el arte y la cultura.

Todo se encuentra listo para que se lleve a cabo el Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2025 en Metepec, el cual se celebrará del 9 al 19 de octubre, logrando consolidarse como uno de los encuentros culturales más importantes del Estado de México.



En días pasado el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, fue el encargado de anunciar la 35ª edición del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2025.



En redes sociales se dio a conocer el cartel de esta edición, donde se muestra a siete criaturas fantásticas que simbolizan las disciplinas artísticas que dan vida al festival como lo son la música, danza, literatura, teatro, cine, artes visuales y expresión multidisciplinaria.



Juntas, conforman una gran quimera, emblema de diversidad, innovación y metamorfosis artística. La obra se inspiró en una realización del maestro Joan Miró.



El cartel muestra una estética que se construye con formas orgánicas y colores brillantes que invitan al público a explorar un universo quimérico donde lo local dialoga con lo global. Además, se incluyeron las siete criaturas del festival, como:



-TAQ: el cine, luz y proyección de nuevas realidades.



-NAN: la escultura, fuerza y resistencia del arte en barro, bronce o madera.



-ILI: la literatura, moldeabilidad de las palabras y el conocimiento.



-SIL: la pintura, emociones y crítica plasmadas en color.



-NIP: la danza, armonía y tradición en movimiento.



-KATUK: la música, canto y ritmo que unen.



-KIV: la arquitectura, estabilidad y permanencia del arte en la materia.



El gobierno municipal de Metepec invita a la comunidad mexiquense y a visitantes nacionales e internacionales a vivir este festival, que cada año abre las puertas a un territorio donde el arte transforma y une.



Esta celebración reúne a talentos locales, nacionales e internacionales para compartir sus obras y espectáculos en diversos escenarios.



Pero también se ha dado a conocer el nombre de los artistas que deleitarán a los asistentes, se tienen a artistas como: Kalimba, Big Band Jazzm Kabah, María León, El Tri, Ximena Sariñana, Heavy Nopal, Congal Tijuana, Yucatán a GoGo, DMJNA, Daniel Boaventura, entre otros más



Se contará además con presentaciones de teatro, danza y títeres, con compañías como la Compañía de Danza Xochipiltzahuac y el Teokikixtli Teatro de Títeres.



Además de tener exposiciones de arte y artesanías en el Museo del Barro y otros espacios, se contará con encuentros con escritores y actividades literarias.



Se espera que el festival genere una derrama económica de millones de pesos y atraiga a miles de visitantes, lo que lo convierte en un evento importante para la economía local y la promoción de la cultura.