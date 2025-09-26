Toluca intensifica trabajos de bacheo y balizado en distintas delegaciones

El ayuntamiento encabezado por Ricardo Moreno impulsa movilidad segura en delegaciones de la capital.

El Gobierno municipal de Toluca continúa con trabajos de bacheo y balizado en diversas delegaciones de la capital mexiquense para mejorar la movilidad y garantizar vialidades seguras para la ciudadanía.



Por indicaciones del alcalde Ricardo Moreno, las brigadas del Ayuntamiento realizaron acciones en la calle Nicolás Bravo en la delegación Centro Histórico, en las avenidas Ceboruco y Heriberto Enríquez, delegación Del Parque, vialidades de alta afluencia vehicular, en las que se realizaron trabajos prioritarios para beneficiar a estudiantes, docentes y familias, con el propósito de que transiten con mayor seguridad; además las brigadas colocaron rejillas con material reciclado, lo que permitió darles una segunda vida a los recursos.



Asimismo, la Dirección General de Obras Públicas llevó a cabo el bacheo de la avenida Alfredo Nobel esquina Industria Automotriz, en la delegación Santa Ana Tlapaltitlán, permitiendo una mejor movilidad para trabajadores y habitantes, ya que estas calles son de alto tránsito por ser una zona industrial.



De igual manera, brigadas de la Dirección General de Servicios Públicos realizaron el balizado de la calle Benito Juárez, en la delegación Centro Histórico, para fortalecer la seguridad vial, y en la delegación San Mateo Otzacatipan, sobre la calle Ricardo Flores Magón, los trabajadores realizaron labores de bacheo.



A su vez, en colaboración interinstitucional con la Junta de Caminos, se apoyó para efectuar acciones de bacheo en la vía Alfredo del Mazo, una de las vialidades de mayor circulación vehicular en la ciudad.



Además, se atendieron las calles: Juan Escutia en San Mateo Oxtotitlán; Plutarco González en San Pablo Autopan; Bucareli y Eduardo Monroy en San Buenaventura; José María Pino Suárez (entre Carranza y Tollocan); Venustiano Carranza; Cuauhtémoc en Santa María Totoltepec; Sor Juana Inés de la Cruz en el Centro Histórico; Citlaltépetl en la colonia Juárez; Ignacio López Rayón en San Cristóbal Huichochitlán; Abelardo Rodríguez en Ocho Cedros; Nicolás Bravo en el Centro Histórico; Alfredo Nobel en la zona industrial; y Ricardo Flores Magón en San Mateo Otzacatipan.