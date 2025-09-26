Inicia rectora Patricia Zarza foros de consulta a comunidad de la UAEMéx

Durante el recorrido estuvo acompañada de la secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.

Uno de los principales propósitos de la Administración 2025-2029 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) es la de conformar una institución progresista e incluyente a partir de las voces de todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria.



Así es como lo señaló la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, al inaugurar los Foros de Consulta a la Comunidad Universitaria para la Formulación del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI).



Durante su visita al Centro Universitario UAEMéx Texcoco, Zarza Delgado destacó que la Máxima Casa de Estudios mexiquense vive una transformación basada en la escucha activa, la horizontalidad y el establecimiento de vías institucionales que den cabida a todas las demandas y sugerencias de la comunidad verde y oro.



Durante el recorrido estuvo acompañada de la secretaria de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, María de las Mercedes Portilla Luja.



La rectora precisó que, en este sentido, el PRDI 2025-2029 es una ruta de evolución y renovación que debe ser el reflejo de las voces de todos sus espacios académicos y de investigación, sustentado en la construcción de una universidad incluyente y progresista.



Afirmó que la participación activa de las y los casi 120 mil integrantes de la comunidad verde y oro es elemental, pues la conformación de este proyecto institucional únicamente será posible si las bases las establecen quienes conocen los retos diarios de la vida universitaria y las oportunidades que surgen del cambio.



Explicó que las y los universitarios podrán participar en los foros de consulta que se centran en seis grandes ejes temáticos, fundamentales para el desarrollo integral de la institución y que reflejan la complejidad de su misión institucional: academia; ciencia; identidad y cultura; vinculación, extensión y promoción de la empleabilidad; gobernanza y administración universitaria, así como igualdad sustantiva, género y cultura de paz.



La rectora de la Autónoma mexiquense detalló que el PRDI 2025-2029 es un proyecto de la comunidad verde y oro, por lo que convocó a la participación para establecer rutas hacia la excelencia.



Los Foros de Consulta a la Comunidad Universitaria para la Formulación del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2025-2029 se llevan a cabo los días 25 y 26 de septiembre en un total de 11 sedes, en las que participan universitarios de todo el Estado de México.



El día 25 en las facultades de Ciencias, Ciencias Políticas y Sociales y Ciencias de la Conducta, así como la Escuela de Artes Escénicas y el Centro Universitario Texcoco.



Las sedes del día 26 son los centros universitarios Atlacomulco, Tenancingo, Valle de México y Ecatepec, así como la Facultad de Medicina y el Plantel ‘Ignacio Ramírez Calzada’ de la Escuela Preparatoria.



Además, la comunidad universitaria puede participar bajo la modalidad en línea, registrando su propuesta en el sitio web https://prdi20252029. uaemex.mx, con fecha límite hasta el día 3 de octubre de 2025.