Edoméx fortalece la economía, inversiones y desarrollo económico con el liderazgo de Delfina Gómez

-En estos primeros dos años de Gobierno, estos dos factores han sido clave para el desarrollo económico de la entidad.

En estos dos años de la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, las estrategias puestas en marcha para fortalecer el liderazgo económico del Estado de México han dado resultados positivos que mantiene a la entidad dentro de las primeras posiciones a nivel nacional en diversos rubros.



Entre estos, el empleo formal, con más de 191 mil empleos generados de septiembre 2023 a agosto 2025, que representan el 41.7 por ciento de los 458 mil 042 creados en el país, mayor cifra registrada en los últimos 27 años, según registros del IMSS para un periodo similar.



En la entidad la industria automotriz ocupó el 28.6%, el sector de la construcción alcanzó el 8.6%, logístico 7.0%, mientras que el comercio se posicionó con el 6.4%.



A nivel nacional, se logró captar en inversiones 140 mil 155 millones de pesos, principalmente del sector logístico con el 25.8%, desarrollo habitacional 25.2% y comercio con el 15.1%.



Con las inversiones, el Estado de México paso del sexto lugar nacional al segundo lugar; además permitió obtener el primer lugar para la Región de América Latina y el Caribe en los Investment Awards 2025, otorgados por la Fundación AIM Global en alianza con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos.



En materia de vivienda, se autorizó la construcción de 12 mil 447 casas en beneficio de 49 mil 788 mexiquenses. Se entregaron 5469 títulos de propiedad, beneficiando a 20 mil 235 personas de 111 municipios.



Durante este 2025, se puso en operación el Trolebús Mexiquense, con una inversión estatal de 11 mil 944 millones de pesos, convirtiéndose en el proyecto de movilidad más importante en la historia del Estado de México.



También se pusieron en operación 35 nuevas unidades eléctricas: 25 en la Línea II del Mexibús, en el corredor Lechería–Coacalco–Las Américas; mientras que 10 unidades más se sumarán a la Línea IV, en el corredor Indios Verdes–Tlalnepantla–Ecatepec–Tecámac.