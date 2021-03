LA APUESTA POR LA POPULARIDAD

Por Luis Pinal Da Silva

El Movimiento de Regeneración Nacional se ha convertido en una maquinaria electoral cuyo único propósito es asegurar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, ayuntamientos y congresos locales.

En este propósito, Mario Delgado, dirigente nacional del partido, decidió hacer a un lado la experiencia y militancia de quienes han acompañado a Morena desde sus orígenes y se empecinó en utilizar las encuestas como método de selección de candidatos y como un antídoto contra el amiguismo, influyentismo y el sectarismo.

Con esa fórmula, los de Morena consideran que sus candidatos le garantizan los votos que requieren en las urnas para llenar de oxígeno los pulmones de la 4T.

A Delgado le importan un bledo los estatutos de su partido, los cuales señalan que la trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales son valores indispensables para seleccionar candidatos.

Esto se reflejó en Guerrero, Colima, Nuevo León, Zacatecas, Chihuahua y Michoacán, donde los aspirantes cuestionaron el proceso de selección y exigieron transparencia en las encuestas, y no lograron nada.

Existen figuras políticas que se niegan a perder los privilegios de vivir a costa del erario y, en lugar de dar la batalla al interior, eligen el camino de los desertores, como Cristóbal Arias, quien volvió a cambiar de camiseta. Fue militante del PRI, luego se integró al denominado Frente Democrático Nacional, más tarde se unió al PRD y después estuvo en Morena y hoy es candidato de Fuerza por México al gobierno del estado de Michoacán.

El caso que, ante la falta de liderazgos locales, Morena también estuvo de caza y, sin importar trayectorias ni ideologías, le abrieron las puertas a férreos opositores del Gobierno Federal, como Jessica Cabal y Luis Antonio Magdaleno. Los diputados locales abandonaron al PAN para conseguir la candidatura de Morena a las presidencias municipales de Abasolo y Acámbaro, Guanajuato.

En Quintana Roo, los morenistas abrazaron las aspiraciones de Raymundo King y lo postularon como candidato a la presidencia municipal de Othón P. Blanco, pese a las evidencias de que es un incondicional de Roberto Borge, el ex gobernador priista preso por corrupción.

En el juego de vencidas, parece haber salido victorioso Gabriel García, coordinador de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal, frente al grupo de Ricardo Monreal, coordinador parlamentario en el Senado.

El pragmatismo utilizado por la dirigencia de Morena ha provocado enojo e indignación de la estructura partidista y lo que no perciben Delgado y sus huestes es que no sería la primera vez que la militancia opte por apoyar las campañas de otros partidos para hacer valer su voz y peso político.