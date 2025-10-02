UAEMéx anuncia la creación de la Coordinación de Articulación Social

La primera rectora universitaria subrayó que el plan rector será la columna vertebral de la administración 2025-2029.

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Patricia Zarza Delgado, anunció la creación de la Coordinación de Articulación Social, la cual pretende relacionar proyectos de impacto social en coordinación con gobiernos municipales, autoridades estatales y federales, embajadas e instituciones educativas.



“Como universidad pública nos debemos a la sociedad; la nueva coordinación busca potenciar la incidencia de la UAEMéx para aportar conocimiento y soluciones que transformen la realidad social”, dijo.



Zarza Delgado reporta también los avances del Programa de Acción Inmediata 140 días (PAI), del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029, que a la fecha lleva un 76 por ciento de adelanto con un total de 920 acciones en pie.



La rectora estuvo acompañada de María de las Mercedes Portilla Luja, Secretaría de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional quién detalló que gracias a las asambleas, diálogo y los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo han recibido una participación activa y nutrida.



Destacó que la conformación del Plan Rector se han realizado foros de consulta y asambleas universitarias, en dichos ejercicios recibieron más de mil 500 aportaciones de estudiantes, docentes y personal administrativo, lo que refleja el interés de la comunidad auriverde por participar.



La primera rectora universitaria subrayó que el plan rector será la columna vertebral de la administración 2025-2029, estimó que será un documento robusto y ambicioso con el que se sentarán las bases de la transformación universitaria, cometido por el que han trabajado incansablemente.



Indicó que las etapas de análisis, diagnóstico y definición de objetivos y metas se realizarán en este mes de octubre y en noviembre próximo, mientras que para el plan final se presentará el mes de diciembre para su posterior aprobación.