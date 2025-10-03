Supervisa Ricardo Moreno inicio de pavimentación de calle Pajaritos en Tlacotepec

-La transformación de la calle será benéfica para al menos 4900 habitantes de la colonia El Refugio.

El alcalde Ricardo Moreno supervisó el arranque de la pavimentación en la calle Los Pajaritos, de la delegación Santiago Tlacotepec, obra que beneficiará de manera directa a más de 4 mil 900 habitantes de la colonia El Refugio.



Durante décadas, esta vialidad permaneció en terracería y en el abandono por las administraciones anteriores; hoy, los vecinos expresaron su agradecimiento al Presidente Municipal por atender una de las necesidades más sentidas de la comunidad, reconociendo el valor de una obra que representa dignidad y justicia social.



Moreno Bastida destacó que esta pavimentación deriva del compromiso de continuar trabajando de la mano con la ciudadanía para llevar más beneficios a esta zona de Toluca.



Posteriormente, se trasladó a la calle La Paz y Ermita, frente al edificio delegacional, donde constató los trabajos de bacheo; ahí reconoció el esfuerzo del personal de la Dirección de Obras Públicas.