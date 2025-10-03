Labores para rescatar el Río Lerma dan inicio: Ramírez Ponce

Los trabajos de rescate del Río Lerma están encaminados a recuperar y sanearlo, ya que es considerado uno de los afluentes más contaminados del país.

Con una coordinación entre los tres órdenes de gobierno se llevan a cabo los trabajos de limpieza, acondicionamiento de bordes y dragado. Así es como lo informó el presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, quien señaló que el objetivo de estas acciones es recuperar el cauce natural del río; además informó que las acciones culminarán en el mes de diciembre.



Recalcó que la colaboración entre el Ayuntamiento de Lerma, municipios de la región, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México continúa dando resultados para beneficio de los vecinos.



Ramírez Ponce tuvo al inicio de la jornada una reunión de seguimiento, en donde llevo encabezo los trabajos de coordinación con el Ing. José Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua del Estado de México; la Mtra. Beatriz Garcia Villegas, Vocal Ejecutivo de la Comisión del Agua Edoméx; el Lic. David Orihuela, Subsecretario de Gobierno Valle de Toluca; y Nancy Valdez, Presidenta Municipal de Ocoyoacac.



En esta mesa de trabajo se definieron las acciones a realizar en puntos estratégicos, como el encostalamiento preventivo y la redistribución de maquinaria y equipos humanos



Además señaló que se llevarían a cabo de manera continua la inspección de niveles en zonas limítrofes con el Río Lerma, en equipo con la Secretaría del Agua, Protección Civil del Gobierno del Estado de México y el Grupo Tláloc.



Informaron que en la primera etapa se trabajará en un tramo de 13 kilómetros que abarcan los municipios de Ocoyoacac, Lerma y San Mateo Atenco, donde las acciones estarán enfocadas a evitar que las zonas aledañas sufran por escurrimientos del Río que causen inundaciones en las comunidades ribereñas.



La intervención contempla labores de desazolve, restauración de riberas, instalación de plantas de tratamiento y acciones de reforestación en la zona de bosque de agua.



En la primera etapa se contempla una inversión de 50 millones de pesos, de los cuales 40 millones se destinan a obras de restauración y 10 millones a estudios hidrológicos y batimétricos que permitirán determinar la forma de recuperar el cauce.



El plan también contempla la coordinación con el sector agrícola y con las autoridades municipales para disminuir descargas irregulares.



Conagua señaló que la meta es que en cinco años se puedan generar dos grandes zonas de restauración, sanear al menos un río urbano en cada estado y establecer planes maestros que fortalezcan la gobernanza y normatividad en torno al uso de los cuerpos de agua.