Es sede la UAEMéx de congresos internacionales de Enfermería y Gerontología

Con el propósito de consolidar un esfuerzo colectivo que busca impulsar la investigación.

La Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fue sede del Octavo Congreso Internacional de Cuerpos Académicos de Enfermería y Segundo Congreso Internacional de Cuerpos Académicos de Gerontología “Innovaciones en el Cuidado. Fortaleza para la Atención Primaria a la Salud”.



Barbara Dimas Altamirano, directora de este espacio universitario, apuntó que estas actividades académicas se realizaron en el marco del 30 aniversario de la creación de la Maestría en Enfermería dentro de la Autónoma mexiquense, con el propósito de consolidar un esfuerzo colectivo que busca impulsar la investigación como motor de transformación y desarrollo social.



Mencionó que busca destacar la participación de los cuerpos académicos, cuya labor de investigación y consolidación ha permitido generar nuevas rutas de conocimiento y posicionado a la facultad como un espacio de referencia en distintas áreas del saber.



La líder del cuerpo académico Cuidado Profesional de Enfermería, María de Lourdes García Hernández, enfatizó que este espacio de conocimiento busca fomentar el desarrollo e investigación de cuerpos multidisciplinarios y la socialización de los hallazgos científicos que coadyuven a las innovaciones y el fortalecimiento de la atención primaria de la salud.



Este Octavo Congreso Internacional de Cuerpos Académicos de Enfermería y el Segundo Congreso Internacional de Cuerpos Académicos de Gerontología tuvo como objetivo fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación entre cuerpos académicos y grupos multidisciplinarios que coadyuven a las innovaciones en el cuidado y en el fortalecimiento de la atención primaria a la salud.



El Congreso se llevó a cabo en la modalidad virtual y contó con la participación de la consultora internacional de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud de la Organización Panamericana de la Salud, Bruna Moreno Díaz; la decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción de Chile, Viviane Jofré Aravena, y el director de la carrera de Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería y de la carrera de Gestión de Organizaciones de Salud de la Universidad de Maimónides, en Argentina, Roberto Daniel Núñez.