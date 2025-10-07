Lidera Isaac Montoya ranking estatal de alcaldes con la mayor aprobación ciudadana

-62.4% de aprobación gubernamental lo colocaron en el primer lugar de acuerdo a la encuestadora GobernArte.

Es uno de los alcaldes con mayor respaldo ciudadano en Edoméx.

De acuerdo al más reciente ranking de alcaldes del Estado de México, que realizó la casa encuestadora GobernArte, ubicó al presidente municipal Isaac Montoya Márquez en el primer lugar con un 62.4% de aprobación gubernamental.



Montoya Márquez continúa consolidándose como uno de los ediles con mayor respaldo ciudadano en la entidad, reflejo de un gobierno cercano, con compromiso social y de transformación del municipio.



No solo se posiciona en primer lugar de aprobación gubernamental, encabezando no solo el listado general, sino también el top de alcaldes hombres y el top por partido político.



Con estos resultados se reflejan el reconocimiento de la ciudadanía hacia los avances alcanzados en Naucalpan. Y es que a 9 meses, se ha visto el enorme avance del gobierno del alcalde Isaac Montoya en materia de seguridad, servicios públicos, inversión de cerca de mil millones de pesos en obra pública, agua y recuperación de espacios públicos.



Además de la solidez de su liderazgo como un referente estatal en el ejercicio de un gobierno honesto y cercano. El Gobierno de Naucalpan reafirma su compromiso con el bienestar de todas y todos, la transparencia y con las comunidades, marcando la transformación del municipio.



Esta encuesta fue realizada del 26 al 29 de septiembre en diversas localidades del Estado de México, utilizando una metodología de muestreo aleatorio estratificado, con un 95% de nivel de confianza, lo que garantiza la solidez de los resultados.



La encuesta fue realizada mediante el software especializado “Odiseo”, una herramienta basada en Inteligencia Artificial (IA) que toma en cuenta factores demográficos y geográficos clave para lograr una representación estadística precisa.