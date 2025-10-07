Alcaldía Cuauhtémoc refuerza operativo para detectar antros con menores y alcohol adulterado

-La alcaldesa supervisó la clausura de dos inmuebles en la colonia Buenos Aires y Santa María la Ribera que operaban sin permisos ni medidas de protección civil.

Tras el desalojo de dos fiestas clandestinas en las colonias Buenos Aires y Santa María la Ribera—donde fueron localizados más de 2 mil 500 menores de edad en condiciones de riesgo—, por instrucciones de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, la Alcaldía Cuauhtémoc reforzará los operativos para detectar y clausurar establecimientos que operan fuera de la ley.



De acuerdo con la mandataria, los inmuebles funcionaban como discotecas improvisadas: sin salidas de emergencia, sin extintores, con alcohol presuntamente adulterado y sin ningún tipo de permiso.



“Era una bodega adaptada como antro, con cientos de jóvenes en peligro. No se trata de impedir la diversión, sino de evitar tragedias”, señaló la mandataria.



Durante la intervención, personal de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Gobierno desalojó el sitio con precaución, debido a que las escaleras no tenían barandal y varios asistentes ya presentaban signos de intoxicación. Tres personas fueron detenidas y los locales clausurados en su totalidad.



El operativo se derivó de una denuncia vecinal recibida a través del número de gestiones de la alcaldía, acción que —según Ale Rojo de la Vega— refleja la confianza ciudadana y la efectividad del trabajo de campo.



“Nos avisaron con tiempo y eso permitió actuar antes de que ocurriera una tragedia. En esta administración las denuncias sí se atienden”, afirmó.



La funcionaria recordó que este no es un hecho aislado. En mayo pasado, otro operativo en la colonia Guerrero permitió desactivar una fiesta clandestina similar y atender a cinco jóvenes intoxicados por consumo de bebidas adulteradas.



La gobernante informó que el Gobierno de Cuauhtémoc mantendrá vigilancia constante durante los próximos fines de semana, particularmente en colonias donde se han detectado convocatorias a través de redes sociales para eventos sin autorización.



Asimismo, recordó los canales de atención vecinal para gestiones: 55 5149 68039, así como Base Diana (emergencias de seguridad y protección civil): 55 23 30 10 16.



“Queremos una Cuauhtémoc segura, donde las y los jóvenes se diviertan sin poner en riesgo su vida. Que sepan que no estamos en contra de la fiesta, sino de la irresponsabilidad”, concluyó la alcaldesa.