Fernando Flores da inicio al 35° Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2025

Se implementará un operativo especial de seguridad con el objetivo de garantizar un ambiente seguro y ordenado para habitantes y visitantes.

En medio de un ambiente lleno de entusiasmo y orgullo, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, encabezó el inicio de la edición número 35 del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2025, uno de los eventos culturales más representativos del Estado de México.



Este evento convertirá durante diez días, las calles, plazas y espacios públicos de Metepec en escenarios para la música, la danza, el teatro, las artes visuales y diversas expresiones culturales que convocan tanto a artistas nacionales como internacionales.



Flores Fernández destacó la importancia de esta celebración para la identidad cultural de Metepec. “Quimera nació del corazón de nuestra gente y hoy sigue creciendo, llevando el nombre de nuestro municipio a lo más alto. Este festival es una tradición que une, inspira y celebra lo que somos”, expresó el edil.



Durante el evento señaló que durante estos días se implementará un operativo especial de seguridad que contará con la participación de más de 300 elementos de distintas corporaciones con el objetivo de garantizar un ambiente seguro y ordenado para habitantes y visitantes.



En el despliegue participan 150 oficiales de la Policía Municipal, 150 agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y efectivos de la Guardia Nacional, quienes realizarán patrullajes en las zonas periféricas del municipio.



Además se hará uso de tecnología de vigilancia avanzada, como drones de patrullaje aéreo, dos torres de videovigilancia conectadas al Centro de Mando, y 37 cámaras adicionales instaladas en el primer cuadro de la ciudad, donde se espera la mayor concentración de público. También señaló Flores Fernández que un grupo de inteligencia trabajará de forma encubierta para detectar y prevenir posibles incidentes.



Reafirmó que el programa de alcoholímetro permanecerá activo en las principales vialidades, con la finalidad de prevenir accidentes y promover una convivencia responsable durante el festival.



“Queremos que Quimera 2025 sea una fiesta segura, familiar y llena de alegría. Estamos listos para recibir a miles de visitantes que disfrutarán de un programa cultural diverso, pensado para todos los gustos y edades”, señaló Flores Fernández.