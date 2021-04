“Los chairos arruinaron el internet”: el mordaz comentario de Chumel Torres en contra de los seguidores de López Obrador

No es una novedad que el polémico creador de contenido para la plataforma YouTube, Chumel Torres, esté en desacuerdo con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, o contra sus seguidores, y lo exprese abiertamente por medio de sus redes sociales.

Pues en esta ocasión, el youtuber subió un video a su cuenta de Facebook llamado ¿Por qué los chairos arruinaron el internet?, en el que arremete contra los seguidores de AMLO.

El video lo comienza recordando el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), y menciona que ese sexenio fue en donde se vieron nacer memes, chistes de la política, y las burlas hacia el expresidente.

“Vimos como todos en conjunto, los mexicanos, estábamos más unidos que nunca en dos cosas: burlarnos de Peña Nieto y la serie de Luis Miguel, todo era risas y diversión hasta que aparecieron en nuestro lindo y querido internet, los chairos”, dice el creador de contenido en su video.

Describe a “los chairos”, como personas fanáticas de AMLO, que lo defienden sobre cualquier cosa. “Antes cuando el internet era todavía un jardín y no este vomitorio infecto con duendes y monstruos, cada vez que se hacía un comentario de Peña Nieto, o del PRI, o del PAN, o de Calderón o de Fox, todos nos reíamos y celebramos al unísono, pero cuando se llegaba a tocar con el pétalo de una rosa al viejito santo, esas personas proferían en insultos, desacreditaciones, y preguntas tan pendej*s cómo: ¿Y tú por qué no te quejabas en el sexenio de Salinas?”, menciona en su video.

También recuerda que las conversaciones al rededor de lo “maravilloso” que era AMLO, y “lo “ching*n” del cambio que se venía”, se volvieron cada vez más comunes, pues sus seguidores lo defendían, no solo en redes sociales, sino en otros lugares como la mesa familiar, en grupos de WahtsApp, en estados de Facebook, “y entonces, el alguna vez divertido internet se empezó a poner de hueva”.

Dijo que cada declaración que cuestionara al ahora presidente, se convertía en una pelea con un alto nivel de “venenosidad”, y recordó la victoria de AMLO en 2018, con 30 millones de votos.

“Y ahí honestamente no pensaría que las peleas en internet se iban a terminar, pero, como el rostro de Alejandra Guzmán, se pusieron cada vez peor”, dice en el video, para continuar mencionando que “las defensas chairas”, no solo eran cada vez más feroces, sino que cada vez tenían menos sentido, aparte de que ya no era solo la típica personas “de Ciencias Políticas o de Filosofía y Letras con ideas radicales de izquierda, a pesar de que AMLO es más de derecha que Margarita Zavala, ya era gente que uno consideraba más inteligente”.

Recordó, en su video, cuando AMLO reclamó fraude electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le pidió llevar pruebas, y ante esto, López Obrador solo llevó “cajas vacías, y burros, y chivos y cerdos, y gallinas, lo acompañaban, en ese entonces, Claudia Sheinbaum y Fernández Noroña, hoy miembros cercanísimos de su administración”.

También mencionó cuando AMLO se salió del PRI para irse al PRD, y posteriormente salir de este último para pasar a Morena, que a todos lados lo acompañó Félix Salgado Macedonio.

“Besarle la suela del zapato al viejito funciona, porque al viejito le encanta que le besen la suela del zapato, por eso se enoja cuando le reclaman cosas, por eso no le gusta ni Loret, ni Brozo, ni El Universal, ni LatinUs, ni yo, por eso le dijo conservador al TRI, por eso llamó conservadores a Panteón Rococó, por eso John Ackerman tiene dos programas de televisión, por eso el Chamuco tiene un programa de televisión pagado por el Estado y Estefanía Veloz y Gibrán Ramírez”, dice en el video.

Dijo que “los chairos” arruinaban las redes sociales, pues estas son pequeñas maquetas de la interacción humana. “Todos tenemos ese familiar chairo que nadie aguanta en el grupo de WhastApp, si tú no tienes ese familiar chairo, tú eres ese familiar chairo”.

Otra cosa que menciona, es que las redes sociales antes eran divertidas, pues todos tenían un enemigo en común: el PRI, PAN, Peña Nieto. Pero la diferencia es que si a ellos los atacabas, dice, no pasaba nada, sin embargo, ahora, si atacas a algo que lleve “el sello de la 4T”, AMLO responde a los ataques, con otros ataques.