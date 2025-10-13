Toluca asegurará seguridad durante Feria del Alfeñique 2025; se prohíbe la venta de alcohol

También se desplegará un operativo especial con la coordinación de policía municipal, protección civil, servicios de emergencia y módulos de atención ciudadana.

En este primer fin de semana de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 en Toluca, el gobierno encabezado por Ricardo Moreno, señaló que esta será una celebración completamente familiar, libre de alcohol y con todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que toluqueños y visitantes disfruten de una experiencia cultural, artística y tradicional en un ambiente de paz.



Moreno ha impulsado la sana recreación en el marco del festival local, por lo que el consumo y venta de bebidas alcohólicas estará estrictamente prohibido dentro de las zonas del evento y sus alrededores. La medida busca garantizar un entorno seguro, ordenado y apto para todas las edades.



Se debe enfatizar que a nivel nacional, son muy pocos eventos que adoptan una visión tan clara y responsable, priorizando la convivencia familiar y la seguridad sobre la venta de alcohol.



De esta manera, Toluca se consolida como un ejemplo de cómo las celebraciones pueden disfrutarse plenamente a través de diversas formas, expresiones y valores que contribuyen a la reconstrucción del tejido social.



Y es que para que la ciudadanía disfrute de los conciertos de Los Tucanes de Tijuana, Siddhartha, Gloria Trevi, Molotov, Porter, Plastilina Mosh, Liran Roll, La Maldita Vecindad con la Sonora Santanera, Yeri MUA, El Bogueto y Amanda Miguel, se implementarán filtros de seguridad que impedirán la entrada de objetos punzocortantes, armas, líquidos, aerosoles, mantas, palos de selfie, bebidas alcohólicas y sombrillas.



También se desplegará un operativo especial con la coordinación de policía municipal, protección civil, servicios de emergencia y módulos de atención ciudadana, con el objetivo de garantizar la integridad de todos los asistentes y preservar una de las tradiciones más queridas de la capital mexiquense.



El gobierno municipal invita a la ciudadanía a disfrutar del festival de manera responsable y respetuosa, recordando que la seguridad se construye de manera colectiva.



