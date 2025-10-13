Encabeza Ana Muñiz Neyra paseo ciclista sobre Mexivía Recreativa

Decenas de familias, ciclistas y deportistas se dieron cita para participar en la rodada que unió a los municipios de Toluca y San Mateo Atenco.

Se dio inicio a la primera rodada en la recién inaugurada Mexivía Recreativa que unió a los municipios de Toluca y San Mateo Atenco, este evento fue encabezado por la presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, quien destacó que este tipo de actividades representan una oportunidad para fortalecer el tejido social y promover estilos de vida saludables.



Decenas de familias, ciclistas y deportistas se dieron cita para participar en la rodada que fomenta la actividad física, la convivencia y el uso responsable de la vía pública.



“Fue un gusto ver a tantas familias, colectivos de ciclistas, deportistas y vecinos disfrutar de una mañana tan llena de ánimo y energía”, expresó la alcaldesa en sus redes sociales.



Colectivos ciclistas como Bicionarias Valle de Toluca y Bici Metepec celebraron la propuesta que asegura buscan ganar espacios para los usuarios de la vía y también ser sitios inclusivos para personas que presenten alguna discapacidad.



La iniciativa que impulsa la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) tiene el objetivo que peatones y ciclistas disfruten de este tramo carretero libre de automóviles y se lleven cabo diversas actividades culturales, artísticas y recreativas con población trotando, en patines y rodando.



Este recorrido inició en Toluca y concluyó en San Mateo Atenco, durante el trayecto, personal de tránsito y protección civil acompañó a los asistentes para garantizar su seguridad en todo momento.



La Mexivía Recreativa es un enorme proyecto impulsado para los gobiernos, tanto estatal como de los municipios de Toluca y San Mateo.



Muñiz Neyra resaltó que la Mexivía Recreativa no solo fomenta el deporte, sino que también refuerza la integración familiar y la recuperación de espacios públicos.



En colaboración con dependencias estatales, los gobiernos municipales continúan promoviendo políticas que favorecen el uso de medios de transporte no motorizados y la creación de espacios accesibles para toda la población.



Toluca y San Mateo Atenco se consolidan como municipios aliados en la construcción de un entorno más sustentable, donde el deporte y la convivencia sean parte esencial de la vida diaria de sus habitantes.



La Mexivía Recreativa se reafirma como un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar del espacio público de manera segura, activa y saludable.



Y es que con eventos como este, el Estado de México continúa avanzando hacia la construcción de un modelo de ciudades más humanas y conectadas, donde el respeto, la inclusión y el bienestar colectivo sean las rutas que guíen el futuro de sus comunidades.