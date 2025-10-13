Primer Informe de Gobierno CDMX: Clara Brugada destaca finanzas sólidas, más inversión, seguridad, bienestar e infraestructura social

-Propuso establecer un ejercicio republicano de diálogo entre poderes de manera periódica, con el objetivo de construir una agenda común en favor de la ciudad

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rindió su Primer Informe de Gobierno ante el Congreso local, donde aseguró que la capital del país vive una nueva etapa de transformación con justicia social, honestidad y bienestar compartido.



Antes de su ingreso al recinto de Donceles, la mandataria capitalina recibió el Bastón de Mando de manos de la Abuelita Amalia y la antropóloga Teresa Herrera, mujeres sabias originarias de Santa Cruz Acalpixca, con profundo arraigo en las comunidades indígenas de Xochimilco y de diversas regiones del país. El gesto, símbolo de autoridad legítima y respeto a los pueblos originarios, fue recibido por Clara Brugada con el compromiso hacia las raíces, la historia y la diversidad cultural de la Ciudad de México.



Frente al Pleno del Congreso local, acompañada por representantes de los poderes públicos, alcaldes, gobernadores, funcionarios federales y locales, así como legisladores federales, Brugada Molina afirmó que gobierna para todas y todos, con profundo respeto a la pluralidad política y con la convicción de que por encima de cualquier diferencia, nos une el amor por esta ciudad.



Brugada propuso establecer un ejercicio republicano de diálogo entre Poderes de manera periódica, con el objetivo de construir una agenda común en favor de la ciudad. Señaló que este mecanismo de coordinación institucional fortalecerá la gobernabilidad democrática y la colaboración, tal como lo hacemos en el Cabildo de la Ciudad de México con las y los alcaldes.



Asimismo, aseguró que se están cumpliendo todos los compromisos que hicimos y hemos logrado superar los desafíos que gobernar esta ciudad nos impone.



Hizo énfasis en que la Ciudad de México cuenta con la mejor aliada, que es la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.



La mandataria evocó los siete siglos de historia de México-Tenochtitlan y destacó que la Ciudad de México ha resistido y resistirá de pie cualquier desafío, como lo hizo frente a la invasión extranjera, los sismos o la pandemia reciente.



Aseguró que la capital ha sido siempre el epicentro de las grandes transformaciones nacionales y reafirmó su compromiso de proteger el legado del gobierno anterior, consolidando los logros en seguridad, igualdad y bienestar.



Brugada Molina celebró que la ciudad vivió este año la primera elección por voto popular del Poder Judicial, un hecho histórico que calificó como un paso adelante hacia la democratización de la justicia.



Agradeció al Congreso de la Ciudad de México el respaldo institucional a las principales reformas impulsadas por su administración, entre ellas la aprobación del presupuesto 2025, que garantiza la continuidad de los grandes proyectos sociales y de infraestructura; la reforma al Código Penal para aumentar las penas por extorsión y sancionar la tentativa del delito; la prohibición de la violencia en espectáculos con animales, y la regulación de los transportes.



Entregó al Congreso de la Ciudad de México un nuevo paquete de iniciativas orientadas a fortalecer el acceso a la justicia y la protección de derechos.



Entre ellas, destacó la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México”; la “Iniciativa para reformar el artículo 253 del Código Penal en materia de asociación delictuosa”; la “Iniciativa para prevenir el delito de despojo”, que modifica el Código Penal, el Código Civil, la Ley Registral y la Ley del Notariado; la “Iniciativa que reforma el artículo 209 del Código Penal en materia de amenazas”, y la “Iniciativa que adiciona y reforma los artículos 131 y 131 Bis del mismo Código en materia de lesiones”.



Subrayó que su gobierno mantiene finanzas públicas sólidas, sin privilegios ni derroches, con un incremento de 26 por ciento en los ingresos locales y un desendeudamiento de 1.8%.



Recordó que la ciudad volvió a recibir la más alta calificación crediticia internacional (AAA) y que la inversión pública alcanzó 44 mil millones de pesos, un aumento de 18 por ciento respecto al año anterior. Señaló que se creó el Fondo de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), con una inversión de 10 mil millones de pesos, y que se destinaron más de 4 mil millones de pesos en maquinaria y equipos para fortalecer la capacidad ejecutora del gobierno.



En materia de seguridad, presentó resultados que calificó de contundentes: una reducción de 60% en los delitos de alto impacto, al pasar de 131 casos diarios en 2019 a 56 este año, una disminución de 50% en homicidios dolosos y una caída de 48% en feminicidios respecto a 2024.



Informó que se han realizado 3869 detenciones de alto impacto, se desarticularon 14 grupos criminales y que 90 por ciento de los casos de feminicidio cuentan con detenidos u órdenes de aprehensión. Subrayó que hay menos feminicidios, pero más feminicidas detenidos y judicializados.



Destacó la adquisición de 3500 nuevas patrullas, un incremento de 9% al salario policial y la construcción del Hospital de la Policía.



Respecto a la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, se creó el Gabinete Metropolitano para la Búsqueda de Personas: se conformó el Grupo de Búsqueda con Enfoque Diferenciado de Género y se creó un Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense de Personas Fallecidas



La mandataria resaltó que su gobierno impulsa una revolución del espacio público con programas y obras que dignifican el entorno urbano.



En materia de movilidad, anunció la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús —Tlalpan, La Magdalena Contreras–Álvaro Obregón y Milpa Alta–Tláhuac.



En el tema ambiental, destacó la recuperación de 4.5 millones de metros cuadrados de suelo verde, la erradicación de la tala ilegal en Topilejo, alcaldía Tlalpan, la siembra de 5 millones de árboles en 2025 —con la meta de 40 millones hacia 2030— y la instalación de ecotecnias en 12 mil viviendas.



Aseguró que se duplicó el servicio de agua en zonas históricamente afectadas como Iztapalapa y resaltó la operación del programa Tlaloque, que atendió 95 por ciento de las emergencias por lluvias, y la creación de la Línea H2O y el C5 del Agua, reconocidos internacionalmente.



En educación, informó la renovación de 464 planteles públicos, la expansión del programa Mixtli Digital en 500 escuelas con tecnología avanzada, y la continuidad del sistema Pilares, que ha atendido a más de un millón de personas.



En cultura, celebró la creación de la Universidad de las Artes en Tlaxcoaque, con una inversión de 300 millones de pesos, y la asistencia de más de 7 millones de personas a los 26 eventos masivos realizados en el Zócalo.



En salud, destacó la estrategia Ciudad que Late y Produce Salud, con atención a 100 mil hogares, la aplicación de 2 millones de vacunas, la apertura de centros de salud mental y adicciones y el programa Vida Plena, Corazón Contento, que ha beneficiado a 325 mil jóvenes.



La Jefa de Gobierno destacó que los programas sociales de su administración benefician a casi 2 millones de personas, con 700 mil nuevos beneficiarios este año, incluyendo un millón de niñas y niños con Mi Beca para Empezar, 85 mil infantes con Desde la Cuna, 335 mil familias con Mercomuna, 100 mil estudiantes universitarios con beca de transporte y 77 mil adultos mayores con pensión universal. Subrayó que por primera vez la Ciudad de México reconoce el derecho a un ingreso básico universal.



Reiteró que el gobierno capitalino nunca responderá con represión, pero tampoco permitirá la violencia, y convocó a legisladores, alcaldes, empresarios y movimientos sociales a seguir construyendo una ciudad de la paz, de la ciencia y la cultura, de la igualdad y el bienestar.



Al cierre de su mensaje, recordó a sus colaboradores Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, a quienes les fue arrebatada la vida, asegurando que, como en todos los delitos de nuestra ciudad, la investigación avanza y ya hay personas detenidas. Habrá justicia y no habrá impunidad.