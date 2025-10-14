Celebra San Mateo Atenco 154 años de historia con reconocimientos y obras públicas

La presidenta municipal Ana Muñiz Neyra destacó que el amor por la tierra atenquense sigue siendo el motor de su desarrollo.

En una ceremonia solemne y con la entrega de reconocimientos, el municipio de San Mateo Atenco celebró su 154 aniversario de fundación.



La presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra fue la encargada de encabezar el acto conmemorativo, y estuvo acompañada por autoridades estatales, municipales y legislativas, en un evento que destacó el orgullo y la identidad atenquense.



Durante la ceremonia, Muñiz Neyra hizo entrega de Reconocimiento al Mérito Atenquense a 27 personas, instituciones y asociaciones, las cuales han contribuido significativamente al desarrollo del municipio.



Entre los galardonados se destacó al Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) y a la Dirección de Seguridad Humana, por su papel clave en la prevención de afectaciones durante la temporada de lluvias.



Muñiz Neyra agradeció a los homenajeados, así como a los expresidentes municipales, por su compromiso y por construir con nosotros un municipio más justo, solidario y digno.



Al finalizar la ceremonia, y como parte de los festejos, la presidenta Ana Muñiz inauguró la remodelación del Palacio Municipal, que ahora cuenta con nuevas oficinas de la Tesorería, Catastro y la Oficialía 01 del Registro Civil.



Señaló que estas instalaciones modernizadas buscan ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, con espacios accesibles y funcionales.



Además fue inaugurada la Sala de Matrimonios “Magistrado Román Rosales Reyes”, en homenaje a un destacado atenquense. También se impuso el nombre del magistrado Tobías Serrano Gutiérrez al Juzgado Cívico Municipal.



Algunas de las autoridades que asistieron a la ceremonia fue la senadora Cristina Ruiz Sandoval quien felicitó al municipio por su aniversario y reconoció el liderazgo de Ana Muñiz Neyra. Afirmó que “ser patriota no solo es defender la tierra, sino trabajar por ella”.



Carlos González López, en representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, destacó la coordinación entre el Gobierno estatal y el municipal, que ha permitido implementar acciones para mejorar la seguridad, la infraestructura y la calidad de vida.



La ceremonia concluyó con un llamado a la unidad y al orgullo local. La presidenta municipal destacó que el amor por la tierra atenquense sigue siendo el motor de su desarrollo. Con obras, reconocimientos y una visión compartida, San Mateo Atenco reafirma su identidad y su compromiso con el progreso.