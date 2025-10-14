Trabajar para consolidar a Toluca como referente de competitividad, innovación y bienestar: Ricardo Moreno

Destacó que actualmente Toluca se ha posicionado como uno de los corredores industriales más competitivos y atractivos para empresas nacionales y extranjeras.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, tomó protesta este lunes a los integrantes del Consejo Consultivo para el Desarrollo Industrial de Toluca 2025-2027, en donde refrendaron su compromiso con el fortalecimiento económico de Toluca.



Moreno Bastida estuvo acompañado en el evento por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Francisco Cervantes; la secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, Laura González, además de representantes de consejos y asociaciones empresariales de la entidad.



Enfatizó que Toluca se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional de como trabajar en conjunto el sector empresarial y el gobierno local y estatal con el único objetivo de fortalecer las industrias que emplean a miles de mexiquenses cada año.



Destacó que actualmente Toluca se ha posicionado como uno de los corredores industriales más competitivos y atractivos para empresas nacionales y extranjeras, esto es gracias a la presencia de importantes cadenas de producción automotriz, manufacturera, inmobiliaria, logística y farmacéutica, entre otras.



Señaló que el Consejo recién constituido servirá como un ente para el diálogo y planeación de proyectos de infraestructura en beneficio de las plantas, fábricas y ensambladoras con presencia en la zona, a la par de que ayudará a conformar estrategias entre autoridades y el sector productivo empresarial. Presume Ricardo Moreno estrategias fiscales emprendidas por el gobierno.



Moreno Bastida señaló que durante sus primeros meses al frente de la administración municipal han lanzado importantes iniciativas y proyectos que apoyan a los empresarios, como la puesta en marcha de la digitalización de pago de servicios y trámites administrativos, además de la iniciativa para otorgar incentivos fiscales a empresas que decidan invertir en la demarcación.



Al tomar la palabra el presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, resaltó que Toluca es una ciudad con una clara visión y futuro para sus habitantes, gracias al fortalecimiento de sus principales motores económicos que están en constante expansión.



Respecto a los incentivos fiscales que la administración del edil Moreno Bastida ha brindado, comentó que ya se comienzan a ver los resultados positivos de esta medida, ya que algunas compañías han anunciado proyectos en Toluca.