Instala GEM 3 centros de acopio en apoyo a damnificados en Puebla, Hidalgo y Veracruz

-Estos espacios se ubican en Palacio de Gobierno, en Toluca, y en las oficinas de Protección Civil de Naucalpan y Valle de Chalco donde podrá donar la población mexiquense, víveres, insumos médicos y artículos de limpieza.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez instruyó la instalación de tres centros de acopio en el Estado de México para apoyar con víveres, insumos médicos y artículos de limpieza a las personas damnificadas por las fuertes lluvias en Puebla, Hidalgo y Veracruz.

La Mandataria estatal apeló, a través de sus redes sociales, a la solidaridad de la población para apoyar esta causa. “Las y los mexiquenses ayudamos con todo el corazón a nuestros hermanos que están atravesando momentos difíciles. Hoy, Veracruz, Hidalgo, Puebla sufren afectaciones a causa de las intensas lluvias y nos necesitan”.

Los tres centros de acopio están disponibles de 9:00 a 17:00 horas y se ubican en:

-Palacio de Gobierno del Estado de México: Av. Sebastián Lerdo de Tejada 300, Centro.

-Oficinas de Protección Civil Naucalpan: Darío Martínez 2da sección Calle: Juan Escutia s/n, entre Lucas Alamán y Francisco González Bocanegra.

-Oficinas de Protección Valle de Chalco: Parque de Orizaba 7, El Parque.

“Hasta que se indique que ya no se necesita ayuda, vamos a estar aquí instalados por instrucciones de la Gobernadora. Estamos en contacto con la Coordinación Nacional para saber a qué estado vamos a llevar los víveres que aquí se recauden”, indicó Adrián Hernández Romero, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México.

La ciudadanía podrá donar agua embotellada y alimentos no perecederos (enlatados, secos o deshidratados), como pueden ser atún, sopa instantánea, café, mermelada y azúcar, frijoles, arroz, lentejas.

También se reciben insumos médicos como guantes desechables, alcohol desinfectante, vendas, mascarillas, gel antibacterial, algodón, gasas estériles, soluciones salinas, jeringas y medicamentos nuevos, así como artículos para bebé, como son pañales, toallas húmedas y leche en polvo.

Además, la ciudadanía puede apoyar con artículos de limpieza como detergente para ropa, escobas, recogedores, paños, trapos y cubetas; así como productos de higiene personal como papel higiénico, jabón en barra, champú, pasta y cepillos de dientes, toallas sanitarias, entre otros.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

