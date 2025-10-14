Recuperan en Benito Juárez el espacio público en beneficio de los vecinos: Luis Mendoza

Como parte de las acciones de recuperación del espacio público instruidas por el alcalde Luis Mendoza, personal de Vía Pública de la alcaldía Benito Juárez notificó a 17 establecimientos mercantiles de la colonia Del Valle que deben liberar banquetas y arroyo vehicular, para lo cual, cuentan con un plazo de siete días.
El alcalde Luis Mendoza ha sido enfático en que el orden y la seguridad son los ejes principales de su administración, por ello, no permitirá que se actúe fuera de la ley afectando la sana convivencia y el bienestar de los benitojuarenses.
“En Benito Juárez tenemos cero tolerancia para la ilegalidad, nosotros apoyamos el comercio siempre y cuando se desarrolle dentro del marco de la ley, ningún establecimiento puede estar por encima del bienestar común de nuestras vecinas y vecinos, continuaremos con estas acciones para garantizar orden y seguridad en nuestras calles”, afirmó Mendoza.
Las autoridades de la alcaldía Benito Juárez esperan contar con la colaboración de los locatarios para retirar pérgolas y demás enseres que invaden el espacio e impiden la convivencia armónica de la comunidad benitojuarense. De no atender el llamado, será el personal de la demarcación quien lleve a cabo los trabajos correspondientes para liberar la vía pública.
Estas acciones refrendan el compromiso que la administración encabezada por el alcalde Luis Mendoza tiene para mantener el orden y la seguridad en sus calles, y reafirman que en Benito Juárez se apoya al comercio siempre que se desarrolle respetando la ley.