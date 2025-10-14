Recuperan en Benito Juárez el espacio público en beneficio de los vecinos: Luis Mendoza

Ha sido enfático en que el orden y la seguridad son los ejes principales de su administración.

Como parte de las acciones de recuperación del espacio público instruidas por el alcalde Luis Mendoza, personal de Vía Pública de la alcaldía Benito Juárez notificó a 17 establecimientos mercantiles de la colonia Del Valle que deben liberar banquetas y arroyo vehicular, para lo cual, cuentan con un plazo de siete días.



El alcalde Luis Mendoza ha sido enfático en que el orden y la seguridad son los ejes principales de su administración, por ello, no permitirá que se actúe fuera de la ley afectando la sana convivencia y el bienestar de los benitojuarenses.



“En Benito Juárez tenemos cero tolerancia para la ilegalidad, nosotros apoyamos el comercio siempre y cuando se desarrolle dentro del marco de la ley, ningún establecimiento puede estar por encima del bienestar común de nuestras vecinas y vecinos, continuaremos con estas acciones para garantizar orden y seguridad en nuestras calles”, afirmó Mendoza.



Las autoridades de la alcaldía Benito Juárez esperan contar con la colaboración de los locatarios para retirar pérgolas y demás enseres que invaden el espacio e impiden la convivencia armónica de la comunidad benitojuarense. De no atender el llamado, será el personal de la demarcación quien lleve a cabo los trabajos correspondientes para liberar la vía pública.



Estas acciones refrendan el compromiso que la administración encabezada por el alcalde Luis Mendoza tiene para mantener el orden y la seguridad en sus calles, y reafirman que en Benito Juárez se apoya al comercio siempre que se desarrolle respetando la ley.