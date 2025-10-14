Clara Brugada invita a disfrutar la XXV Feria Internacional del Libro en el Zócalo

Permanecerá abierta hasta el 19 de octubre, de las 10 de la mañana a las 21:00 horas.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, recorrió la Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino, donde celebró el gran éxito de la XXV edición e invitó a la ciudadanía a participar en las más de 400 actividades literarias y lúdicas, de debate y reflexión que ofrece este encuentro cultural.



Brugada Molina reconoció el trabajo de la Brigada para Leer en Libertad, encabezada por Paloma Saiz Tejero, promotora histórica de la lectura en el país.



La mandataria capitalina también agradeció la participación de las 394 editoriales y casi 500 sellos editoriales presentes, que acercan la literatura a las y los habitantes de la capital.



Asimismo, compartió que este año la feria cuenta con espacios dedicados a niñas y niños, como una ludoteca y una bebeteca, donde las familias pueden leer y jugar con los más pequeños. “Felicidades al pueblo de la Ciudad de México por tener la mejor feria del libro del país”, concluyó.



Por su parte, Paloma Saiz Tejero, fundadora de la Brigada para Leer en Libertad, reconoció el apoyo del gobierno capitalino y de la Secretaría de Cultura para hacer posible este evento.



Saiz Tejero subrayó que la Feria del Libro del Zócalo es un verdadero espacio de encuentro entre quienes viven y visitan la Ciudad de México, “un lugar donde la gente no sólo compra libros o escucha escritores, sino también voces inteligentes que debaten los temas que nos interesan”.



Destacó, además, que a lo largo de la semana se regalarán ejemplares de libros durante las presentaciones programadas e invitó al público a visitar la Cocina Literaria, un espacio innovador de cultura comunitaria “donde se mezclan la gastronomía mexicana con las letras, las especies con las palabras”, expresó.



La Feria Internacional del Libro en el Zócalo permanecerá abierta hasta el 19 de octubre, de las 10 de la mañana a las 21:00 horas, con actividades para todas las edades y una amplia oferta editorial para celebrar la lectura en la Ciudad de México.