Se trabaja por un San Mateo Atenco seguro, tranquilo y en paz: Ana Muñiz

En el municipio de San Mateo Atenco, la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra encabezó la 5ª Sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública, en donde se reunieron autoridades de los tres órdenes de gobierno.



Durante la sesión se presentaron los últimos resultados alcanzados en materia de seguridad. Señalaron que gracias a la implementación del Modelo AHORA, se logró reducir en San Mateo Atenco un 33% los casos de violencia de género.



Durante la sesión, Muñiz Neyra tomó protesta a las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a quienes solicito trabajar de manera conjunta, para lograr de manera unida seguir fortaleciendo el modelo de Seguridad Humana, además de continua trabajando para que todas y todos vivamos tranquilos y en paz.



Muñiz Neyra agradeció a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, al C5 Estado de México, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a Defensa, a la Guardia Nacional y las y los integrantes del Consejo por su permanente apoyo para seguir construyendo un mejor San Mateo Atenco.



Por la mañana, la presidenta Muñiz Neyra estuvo presente en la puesta en marcha del Operativo Metropolitano de seguridad pública en Toluca.



Estuvieron presentes los representantes de los gobiernos de Toluca, Metepec, Lerma, Almoloya de Juárez, Chapultepec, Mexicaltzingo, Calimaya, Zinacantepec, San Antonio la Isla, Temoaya, junto con ella, quienes se comprometieron a trabajar de manera coordinada con la Policía Estatal Edoméx, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Defensamx, con determinación para salvaguardar la integridad de las familias atenquenses y del Valle de Toluca.



Muñiz Neyra agradeció al presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, por su anfitrionía y a las y los compañeros presidentes municipales por su disposición para trabajar en equipo.