Entrega rectora Paty Zarza implementos de trabajo a académicos universitarios de Tenancingo y Valle de Chalco

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, encabezó la entrega simbólica de implementos de trabajo a agremiados a la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la institución (FAAPAUAEM) con el objetivo de fortalecer el desempeño profesional y el desarrollo integral del personal académico.



La entrega tuvo lugar en el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, ubicado en el municipio de Tenancingo, y en el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco.



La rectora entregó estos apoyos a las y los presidentes de asociación y a las directoras de los planteles “Dr. Pablo González Casanova” y “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza”, así como de los centros universitarios UAEM Tenancingo y Temascaltepec, y de las unidades académicas profesionales Tejupilco e Ixtapan de la Sal, en representación de la zona sur.



Mientras que para la zona oriente, los planteles beneficiados fueron Texcoco y “Sor Juana Inés de la Cruz”, junto con los centros universitarios UAEM Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Texcoco y Amecameca, además de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán.



La rectora estuvo acompañada por la secretaria general de la FAAPAUAEM, Gilda González Villaseñor, quien subrayó que la transformación universitaria tiene como eje central a las personas que conforman la institución.



Reiteró que la Administración Universitaria 2025-2029 trabaja con la convicción de fomentar la participación activa y reconocer las valiosas aportaciones del personal académico en los ámbitos social e institucional.



Zarza Delgado reconoció el compromiso, la excelencia y la responsabilidad de la comunidad docente, a la que calificó como pilar fundamental para la construcción de una universidad progresista. La entrega de estos implementos, dijo, representa un acto de corresponsabilidad y colaboración entre el cuerpo académico y la administración central.



Hizo un llamado a sumar esfuerzos para que, desde el conocimiento y los valores, se continúe formando a las juventudes mexiquenses con calidad y excelencia, contribuyendo al desarrollo de las regiones donde la UAEMéx tiene presencia.



Informó que este año se entregaron 6,082 implementos —calzado de seguridad y laboratorio, uniformes de apicultura, sombreros, chamarras y chalecos—, en beneficio de más de 5,800 docentes universitarios.



La inversión destinada para esta entrega fue de 6.9 millones de pesos. González Villaseñor agradeció a la rectora Martha Patricia Zarza Delgado por su respaldo y compromiso permanente con la comunidad universitaria y el gremio académico.