Edoméx envía 15 toneladas de ayuda humanitaria y víveres a Hidalgo

-Se sumó un equipo especializado conformado por 235 elementos de seguridad y apoyo de la SSEM, Secretaría del Campo y Probosque; ya se encuentran en Molango de Escamilla.

Gracias a la solidaridad del pueblo mexiquense, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez envió más de 15 toneladas de ayuda humanitaria, tres tráileres con agua embotellada, maquinaria y un equipo especializado integrado por 235 elementos de seguridad y apoyo, destinado a las familias afectadas por las inundaciones en el estado de Hidalgo.



“Ratificar el compromiso y, sobre todo, el cariño y ese sentimiento que tenemos como hermanos mexiquenses para, en este caso, Hidalgo. Se ha estado haciendo la colecta de víveres y el día de hoy vamos a enviar 15 toneladas de víveres”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez durante el banderazo de salida de la ayuda humanitaria desde Palacio de Gobierno.



El envío de víveres, comandado por Protección Civil del Estado de México, fue recaudado en los Centros de Acopio de Toluca, Valle de Chalco y Naucalpan, y se dirige al Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana, en Pachuca, Hidalgo, donde la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) coordinan el acopio y la distribución de los insumos.



Como parte de la maquinaria que será destinada a acciones de rescate y limpieza, se enviaron cinco vehículos tipo Kodiac, ocho pick up y dos autobuses de la SSEM, un helicóptero de Grupo Relámpagos, maquinaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), 19 cargadores frontales con retroexcavadoras, dos excavadoras de 320 y ocho camiones de volteo.



Además, la Secretaría de Salud del Estado de México envió insumos, apoyo médico y personal especializado para atender a las y los damnificados.



Asimismo, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) envió un camión con aproximadamente tres y media toneladas de alimento para animales domésticos.



“En coordinación con el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, se definió que el Estado de México ayude a los damnificados del estado de Hidalgo; sin embargo, también ya hemos enviado víveres al estado de Veracruz”, puntualizó Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno.



Con este primer envío de ayuda humanitaria, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, y el pueblo mexiquense reafirman su compromiso y solidaridad con las familias afectadas por las inundaciones.



Se invita a la población mexiquense a seguir donando alimentos no perecederos, insumos médicos, medicamentos, productos de limpieza e higiene personal, artículos para bebé, agua embotellada, colchonetas, sábanas y cobertores en los cuatro Centros de Acopio ubicados en:



Palacio de Gobierno, Toluca, DIFEM, Toluca, Protección Civil del Edoméx, Valle de Chalco, Parque de Orizaba, Naucalpan.



En el banderazo de salida también estuvieron presentes Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia y Tecnología; Alma Tapia Maya, Directora General de la Cepanaf, y Édgar Hernández Trejo, Director de Emergencias de Protección Civil del Estado de México.



Las 15 toneladas de ayuda humanitaria, víveres y maquinaria enviadas por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez, llegaron esta tarde al Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana de Hidalgo, donde la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina y Gobierno de Hidalgo, organizan la descarga de los apoyos recibidos a nivel nacional.



Las y los 235 elementos de seguridad y apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), de la Secretaría del Campo y la Protectora de Bosques, ya se encuentran en Molango de Escamilla, Hidalgo, donde realizan acciones de apoyo a la población. También llegarán cuatro brigadas de salud con mismo número de unidades terrestres, las cuales realizarán vacunación, saneamiento básico y vigilancia epidemiológica.