Promueve Ana Muñiz salud y tradición con carrera municipal en San Mateo Atenco

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, dio el banderazo de salida de la tradicional Carrera de San Crispín y San Crispiniano, que reunió en esta edición a más de 800 corredores de San Mateo Atenco y municipios vecinos del Valle de Toluca.



Muñiz Neyra destacó que este evento no solo promueve el deporte y la convivencia familiar, sino que también rinde homenaje al oficio zapatero, símbolo de identidad y orgullo atenquense.



Señaló que agradece la gran participación de atletas, familias y visitantes que confían cada año en esta tradicional carrera. San Mateo Atenco es la tierra del calzado, de grandes deportistas y de gente trabajadora que mantiene vivas nuestras tradiciones, expresó Muñiz Neyra.



La carrera este año se realizó en color rosa, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, como muestra de solidaridad con las mujeres que enfrentan esta enfermedad y en memoria de aquellas que han perdido la batalla.



Subrayó Muñiz Neyra: “Hoy corremos también por ellas, por todas las mujeres que luchan y las que ya no están. En San Mateo Atenco estamos comprometidos con su bienestar, con la prevención y con promover espacios de unión y salud para todas y todos”.



Destacó que su Gobierno seguirá impulsando el deporte como herramienta de salud, integración y desarrollo comunitario, con acciones como la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva Municipal y la promoción de diversas disciplinas, incluido el deporte adaptado.



Mencionó que la carrera se ha consolidado como una fiesta deportiva y familiar, atrayendo a participantes de Metepec, Toluca, Lerma y otros municipios, fortaleciendo lazos de amistad y convivencia regional.



Muñiz Neyra, al cierre del evento invitó a los asistentes a visitar las plazas del calzado —Azul y Naranja— para conocer y adquirir productos artesanales elaborados con orgullo en San Mateo Atenco, reflejo del talento y la tradición local.