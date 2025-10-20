Revisa rectora Paty Zarza avances del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025–2029

Además de los foros, la comunidad ha podido registrar sus propuestas a través de un sitio web habilitado para tal fin.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) sigue su proceso de construcción de su Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2025-2029. Así lo señaló la Rectora Patricia Zarza Delgado, que recordó que este documento guiará el rumbo de la institución durante este periodo mencionado.

La rectora Patricia Zarza Delgado ha destacado que el PRDI se está elaborando con base en las ideas y propuestas de toda la comunidad universitaria.

Para ello se han realizado foros de consulta, en donde se busca recabar algunas ideas, estos foros se llevan a cabo en diversos planteles, facultades, centros universitarios y unidades académicas profesionales, tanto de manera presencial como virtual.

La rectora ha recordado que una vez finalizado y aprobado, este plan regirá el quehacer institucional de la UAEMéx durante el periodo 2025-2029, sirviendo como hoja de ruta para la toma de decisiones estratégicas.

