Luis Mendoza impulsa “Tapatón y Trenzatón” para fortalecer la conciencia y la prevención del cáncer de mama

El gobierno del alcalde Luis Mendoza llevó a cabo con gran éxito el “Tapatón y Trenzatón” en el Teatro María Tereza Montoya, en el marco conmemorativo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en coordinación con la organización Banco de Tapitas A.C. y el Movimiento Rapunzel.



El alcalde Luis Mendoza ha reiterado su compromiso con el acompañamiento a quienes padecen esta enfermedad. “En la alcaldía Benito Juárez no están solos frente al cáncer de mama, contamos con personal capacitado, y apoyo de todo tipo para las familias que lo enfrentan. Hagamos conciencia y juntos prevengamos esta enfermedad”.



A través de esta jornada, la alcaldía Benito Juárez promovió la solidaridad y la empatía mediante la donación de cabello y tapitas, acciones que contribuyen a la elaboración de pelucas oncológicas y al financiamiento de tratamientos para pacientes que enfrentan esta enfermedad.



Durante el evento se realizaron diversas actividades de sensibilización y concientización, entre ellas conferencias, pláticas con especialistas y una galería fotográfica de mujeres sobrevivientes que compartieron sus historias de fortaleza y esperanza.



Como parte de las acciones conmemorativas del mes, también se llevó a cabo el IV Simposio de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en el que especialistas destacaron la importancia de la autoexploración, la prevención y la detección oportuna como herramientas fundamentales para combatir este padecimiento. Las y los participantes compartieron sus testimonios y motivaciones para sumarse a esta causa solidaria.



Con estas acciones, Luis Mendoza impulsa una alcaldía solidaria, empática y comprometida con la salud de las y los ciudadanos, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo la conciencia sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama.