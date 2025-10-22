Fallece a los 36 años Doug Martin, exjugador de Raiders

No se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

Doug Martin, exjugador de Las Vegas Raiders y dos veces Pro Bowl con los Tampa Bay Buccaneers, murió fin de semana a los 36 años de edad. En redes sociales los “Malosos” dedicaron un emotivo mensaje para quien defendió los colores negro y plata durante la temporada del 2018 dentro de la NFL.



“La familia de los Raiders se entristeció al enterarse del reciente fallecimiento de Doug Martin. Originario de Stockton, California, Martin se unió al equipo Plata y Negro en 2018, tras seis temporadas en Tampa Bay, y lideró a los Raiders con 723 yardas por tierra esa temporada. Seleccionado dos veces al Pro Bowl proveniente de Boise State, Martin corrió para más de 5,000 yardas y anotó 30 touchdowns en su carrera profesional. Las condolencias de toda la Nación Raider están con la familia de Doug en este momento”



Doug Martin tuvo un impacto de inmediato en la NFL, liga en la que debutó tras elegido por los Tampa Bay Buccaners en el Draft del 2012.



En su duelo de debut superó las 100 yardas y tan solamente le bastaron ocho semanas para hacer historia, ya que corrió 251 yardas y llegó a las diagonales en cuatro ocasiones, estableciendo una nueva marca dentro de la franquicia.



Al final de su primera temporada, sumó 1,454 yardas y anotó en 11 ocasiones; sumó 472 yardas por aire. El corredor fue suspendido cuatro juegos en el 2016 por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento.



Tras cinco años, en el 2017 dejó Tampa Bay y llegó a los Raiders, equipo para el que jugó en la temporada 2018, año en el que le pondría fin a su carrera.



En los siete años que jugó en la NFL, Doug Martin acumuló 5,326 yardas y sumó 30 touchdowns; por aire tuvo 1,207 yardas y llegó dos veces a las diagonales.



La afición de los Bucs le tiene un gran cariño, por lo mismo su fallecimiento fue algo que les costó asimilar.