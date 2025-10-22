Anuncia Banxico que retira billetes de 20, 50 y 1000 pesos

-El objetivo es modernizar el sistema monetario, aumentar la seguridad contra falsificaciones y promover billetes más resistentes y duraderos.

El Banco de México (Banxico) inició el retiro de circulación de billetes de $20 pesos de la Familia F el pasado 10 de octubre, de acuerdo con la circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).



Informó que los billetes que actualmente están en proceso de retiro son los de la Familia F correspondientes a las denominaciones de $20, $50 y $1,000 pesos.



El retiro de billetes se trata de una estrategia de modernización del sistema monetario mexicano. Banxico busca que circulen billetes más actuales, con mejores elementos de seguridad, mayor durabilidad y que, al mismo tiempo, se reduzcan los costos operativos y los riesgos de falsificación.



Los billetes de $20, $50 o $1,000 pesos de la Familia F conservarán su valor legal y podrán seguir utilizándose para pagos, depósitos o canje. Sin embargo, las instituciones financieras ya no podrán volver a ponerlos en circulación: una vez recibidos, serán clasificados como billetes en proceso de retiro y/o desmonetizados para su envío al banco central.



Señaló que en el caso de las denominaciones de $50 y $1,000 pesos, están “en proceso de retiro”, aunque aún no se ha establecido una fecha exacta de inicio.



El Banco de México ha emitido algunas recomendaciones a la sociedad como verificar los billetes de esas denominaciones pertenecientes a la Familia F; depositarlos en una institución financiera o utilizarlos lo antes posible.



Mantenerse informado a través de los canales oficiales de Banxico sobre los procedimientos y plazos en su página oficial: https://www.banxico.org.mx/



