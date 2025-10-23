En Toluca se han reparado 1700 baches en una semana: Ricardo Moreno

-Se utiliza material de la más alta calidad y cumple el procedimiento establecido en la norma

Con la segunda etapa del Programa de Bacheo impulsada por el alcalde Ricardo Moreno, en una semana se han reparado mil 739 baches que significan 8 mil 543 metros cuadrados, lo que refleja el compromiso cumplido con la movilidad, la conectividad y el bienestar de las familias.



Durante la conferencia semanal La Toluqueña, el Presidente Municipal reiteró que se está trabajando en 48 frentes de trabajo a través de 61 brigadas, con el fin de avanzar en la recuperación de la infraestructura vial.



Por su parte, el director general de Obra Pública, Maximino Bueno, explicó que todos los baches reparados son con la más alta calidad y cumplen con los procedimientos establecidos en la norma correspondiente; además, reiteró que se realizan labores sin descanso para recuperar las vialidades muchas de las cuales ya necesitan ser reencarpetadas por el grave deterioro de la zona de rodamiento, pues muchas no han recibido mantenimiento por más de 20 años, lo que ha dado como resultado que encuentren hasta 30 baches en una sola zona.



Es importante destacar que se logró un gran avance en la labor, pese a las precipitaciones registradas en estos días y se seguirá trabajando en calles de mayor conectividad, con un aforo vehicular importante en todas las delegaciones.



Como muestra de los trabajos permanentes, el primer edil se conectó vía zoom en todos los frentes de bacheo para dar testimonio vivo de lo que se está realizando.