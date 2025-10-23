Firman alianza estratégica UAEMéx y San Mateo Atenco a favor de la industria del calzado

-La presidenta Ana Aurora Muñiz Neyra y la rectora Martha Patricia Zarza Delgado coordinarán acciones generales para el desarrollo y el bienestar de las familias y los estudiantes universitarios atenquenses.

Con el propósito de fortalecer la vinculación entre la labor académica universitaria y el desarrollo local, la presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra y la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, firmaron el Convenio General de Colaboración que formaliza una alianza institucional estratégica.



En su mensaje Muñiz Neyra afirmó que uno de los principales resultados de esta colaboración será la creación del Centro de Desarrollo de Talento para la Industria del Calzado, cuyo objetivo será brindar formación técnica y acompañamiento académico para fortalecer la innovación, la productividad, el diseño, la comercialización y la exportación de los productos atenquenses.



“Nuestro propósito es claro: que las más de mil 300 familias que viven del calzado tengan más oportunidades y que estas se conviertan en más desarrollo económico y social para el municipio. Lo haremos aplicando más ciencia y método a la producción, comercialización, promoción y exportación de nuestro calzado con el apoyo de la UAEMéx”, expresó Ana Muñiz.



Por su parte, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado destacó que este convenio marca el inicio de una nueva etapa en la relación entre la Universidad y los gobiernos locales, al plantear una visión de educación superior con incidencia social y pertinencia territorial.



Aseguró que “la innovación no se decreta, se construye colectivamente”, por lo que hizo un llamado para hacer de San Mateo Atenco un ejemplo de cómo los saberes universitarios pueden transformar la realidad productiva, social y cultural de las comunidades, y a convertirlo en un referente en cuanto a la creación de círculos creativos y de la innovación surgida de la colaboración entre autoridades, productores y academia.



La rectora Zarza Delgado expreso que, para la UAEMéx, el conocimiento cobra sentido cuando se pone al servicio de la comunidad; por ello, planteó cinco ejes de trabajo: Intercambio académico sobre innovación en la industria zapatera; Investigación con impacto social; Servicio social y prácticas profesionales; Colaboración técnica y profesionalización interinstitucional, y Difusión y extensión cultural para fortalecer la presencia universitaria en el territorio, acercando la ciencia, la cultura y el conocimiento a la ciudadanía.



Más tarde, la rectora Martha Patricia Zarza visitó el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4 Municipal), donde la alcaldesa Ana Muñiz le presentó el funcionamiento del Modelo AHORA, orientado a la prevención y atención de la violencia contra niñas y mujeres; así como el Operativo Municipal Potrobús que diariamente brinda seguridad y protección a las y los estudiantes universitarios en los paraderos de abordaje de la ruta Olivo, ubicados en el municipio.



Finalmente, la presidenta Ana Muñiz y la rectora Patricia Zarza coincidieron en que este convenio refleja el compromiso compartido de impulsar un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, que combine la tradición artesanal con la ciencia, la tecnología y la innovación social.