David Monreal arranca programa de Rescate Carretero en Valparaíso, Zacatecas

-La inversión conjunta total asciende a 100 mdp, que lo convierte en el municipio con mayor cantidad de recursos convenidos

Como parte de la estrategia de transformación de la infraestructura vial, implementada por el Gobernador David Monreal Ávila, se dio arranque oficial al programa de Rescate Carretero de Valparaíso, el municipio con la mayor cantidad de recursos convenidos en el estado para este rubro.



El mandatario estatal dijo que la proyección de inversión es por el orden de los 100 millones de pesos, para la reconstrucción de carreteras en Valparaíso, esfuerzo que responde al compromiso de llevar justicia a este territorio.



Enfatizó que esta inversión permitirá mejorar la movilidad, el acceso a servicios y la comunicación entre las comunidades rurales, lo que consolidará una red carretera que promueva el bienestar social y económico de la región.



La Secretaria de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Incháurregui, explicó que se prevé una inversión conjunta de 100 millones de pesos, y la meta de rehabilitación será superior a 50 kilómetros de la red estatal.



Detalló que, como parte de la primera fase, se atenderá el tramo carretero de San Mateo, hacia la cabecera municipal, con una longitud total de 7.82 kilómetros, con labores de rehabilitación que abarcan el tramo comprendido del kilómetro 0+160 al 7+983, en beneficio directo de habitantes de las comunidades de Trojes, San Miguel, Jamaica y San Mateo.



La obra fue ejecutada mediante un esquema de coinversión, en el que Gobierno de Zacatecas aportó 8 millones 193 mil 418.30 pesos y el municipio de Valparaíso 3 millones 806 mil 190 pesos.



El programa contempla la intervención del libramiento de Valparaíso, las carreteras de Potrero de Gallegos, San José de Llanetes, Calera de Castañón y el tramo de Atotonilco, San Juan de Arriba, San Juan de Abajo, Trojes, Mimbres, Jamaica, Puerta de Cadena, San Mateo y San Miguel.



Se implementará un programa integral de bacheo en toda la red estatal de Valparaíso, que se ajustará, conforme a las necesidades y prioridades definidas por el gobierno municipal.



La Presidenta Municipal de Valparaíso, María Guadalupe Ortiz Robles, agradeció al Gobernador David Monreal Ávila por dar atención a tramos viales que tenían más de dos décadas en abandono.



Reconoció que el municipio enfrenta un rezago considerable en infraestructura vial, derivado de su extensión territorial de más de 5 mil 700 kilómetros cuadrados y la dispersión de más de 200 comunidades, algunas de las cuales se ubican a más de seis horas de distancia de la cabecera municipal.