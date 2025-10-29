Toronto Blue empata la Serie Mundial 2025 ante los Dodgers

Ahora será Los Ángeles el escenario para el quinto juego del clásico de otoño.

Los Ángeles será el escenario no solo de las grandes producciones cinematográficas, ahora será el protagonista del 5 juego de la Serie Mundial 2025.



Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de dos carreras que le dio la vuelta temprano al juego para arruinar el debut de Shohei Ohtani como lanzador durante un Clásico de Otoño.



Los Toronto Blue Jays vencieron 6-2 a Los Angeles Dodgers para empatar la Serie Mundial y provocar el regreso de la serie por el título de la MLB a Canadá.



A menos de 24 horas de que Ohtani se robó todos los reflectores con su actuación de 4-4 con 2 jonrones, 2 dobles y 4 bases por bolas intencionales, digna para la academia, el set estaba puesto nuevamente para que el japonés cargara a todo su país en hombros en su primera apertura de por vida en Clásico de Otoño.



Con un inicio fue titubeante, pero efectivo, Ohtani parecía estar listo para otro papel protagónico intentando poner a los Dodgers en la antesala del primer bicampeonato en las Grandes Ligas durante los últimos 25 años.



Sin embargo, apareció su archirrival. Vladimir Guerrero Jr., el ídolo dominicano de nacionalidad canadiense, tomó su turno en la tercera entrada tras el hit de Nathan Lukes y aprovechó un lanzamiento que se quedó arriba de la zona de strike para conseguir su séptimo cuadrangular de la postemporada, probablemente el más importante hasta ahora.



Ante la ausencia de su coestelar George Springer en la alineación por una molestia en el costado derecho de su cadera, Vladdy Jr. era el personaje indicado para ponerse la capa de héroe y enfrentar en una batalla memorable a Ohtani, un rival que por momentos ha parecido imbatible… Hasta ahora.



Vladimir Guerrero Jr. encontró el momento oportuno para batear su primer cuadrangular en la Serie Mundial y el primero desde el Juego 6 de la Serie de Campeonato contra los Mariners en Rogers Centre para darle la vuelta a la pizarra mientras Shane Bieber, exganador del Premio Cy Young, dominaba desde el montículo.



Ohtani se recuperó y retiró a los siguientes 7 bateadores hasta que Lukes le volvió a dar de hit; ese imparable fue el único tropiezo que tuvo entre los siguientes 12 bateadores que enfrentó tras el cuadrangular de Guerrero Jr.



Para entonces el partido ya era un duelo de pitcheo con el exganador del Premio Cy Young, Shane Bieber (G, 2-0), quien solo recibió una carrera en un elevado de sacrificio de Kiké Hernández durante la segunda entrada, parte de una labor en la que firmó 5.1 entradas de una carrera, 4 hits, 3 bases por bolas y 3 ponches.



Los Blue Jays encontraron la criptonita de Ohtani en la séptima entrada: la recta al centro para primer strike. Visiblemente agotado, Shohei recibió un par de imparables comenzando la entrada y el manager Dave Roberts decidió sacarlo del montículo, manteniéndose en la alineación como bateador.



La cuarta carrera del juego para los Jays representó el final en la labor de Shohei Ohtani (P, 2-1), quien fue derrocado con 4 carreras en 6.0 entradas de 6 hits, un pasaporte y 6 ponches.



Los Dodgers buscaron un gran regreso digno de uno de los mejores finales vistos. Teoscar Hernández comenzó la novena entrada con un doble y Max Muncy lo siguió con doble que puso corredores en las esquinas. Tommy Edman bateó un rodado por tercera base que sirvió para impulsar la segunda carrera de los Dodgers.



Chris Bassitt se encargó de seguir el guion para los Blue Jays y cerró la novena entrada para provocar que el cierre de esta saga se traslade de regreso a Toronto para su definición a partir del próximo viernes con el Juego 6.