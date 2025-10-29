Registran disminución en la Cuauhtémoc en percepción de inseguridad

-Se ha capacitado a policías auxiliares adscritos a la demarcación en derechos humanos y perspectiva de género; además, se adquirieron patrullas y motocicletas para fortalecer su trabajo.

Como resultado de la estrategia integral en materia de seguridad pública, implementada desde el inicio del gobierno de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, en la Alcaldía Cuauhtémoc disminuyó un 14.8% la percepción de inseguridad en la demarcación durante septiembre de 2025, al comparar la cifra del mismo mes con el del año pasado.



Así lo revela la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI, donde se registró que este mismo indicador en septiembre de 2024 era de un 60.7%, pasando a 51.7 en septiembre del año en curso.



Lo anterior es resultado de la estrategia ‘Blindar Cuauhtémoc’, coordinada desde la Dirección General de Seguridad Ciudadana, a través de la cual se han invertido 60% más recursos en seguridad que gobiernos pasados, con la adquisición de patrullas y motocicletas para la Policía Auxiliar adscrita a la demarcación, cuyos elementos hoy están más equipados y mejor capacitados, especialmente en temas de derechos humanos y perspectiva de género.



La dependencia explicó que gracias a estas acciones, los llamados ‘Oriones’ han logrado llevar a cabo más de 90 detenciones. “Eso, en gran medida, es lo que ha permitido que la alcaldía Cuauhtémoc tenga esta disminución en la percepción de inseguridad. Se ha logrado gracias a estas detenciones y lo vamos a seguir haciendo”, detalló.



Además, como parte de los resultados en materia de seguridad de esta administración se han acompañado a más de 800 mujeres que viven violencia a través de un modelo de atención integral con acompañamiento jurídico y psicológico, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.



De igual forma, el mejoramiento del entorno urbano ha sido fundamental en la percepción ciudadana de seguridad. En este periodo, el Gobierno de Cuauhtémoc ha instalado y rehabilitado más de 50 mil luminarias y ha retirado 2 mil 200 vehículos abandonados de la vía pública, acciones que contribuyen directamente al ordenamiento del espacio público y a la recuperación de calles más seguras y transitables para las familias.



La administración que encabeza Ale Rojo de la Vega reitera su compromiso de seguir construyendo seguridad desde el territorio, con operativos constantes, atención ciudadana directa, mejoramiento del entorno urbano y combate frontal a cualquier delito, especialmente aquellos que afectan la integridad de las mujeres, niñas y niños.